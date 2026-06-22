Dramatične snimke iz zone smrti: 'Ništa ne preživljava unutra, sve će biti uništeno'

Rat u Ukrajini otvorio je potpuno novu eru ratovanja u kojoj su nakon četiri i pol godine sukoba dronovi postali presudni. Zbog njih je bojište prošireno na, za Ukrajinu donedavno nedostižnu, rusku prijestolnicu. Gore i drugi ruski gradovi, a sinoć su ukrajinski dronovi stigli čak do Sibira.

Ukrajina je postala svjetski lider u proizvodnji dronova kamikaza, a borba u znanju i novoj tehnologiji dronova mogla bi postati odlučujuća za završetak rata.

Zona smrti

Iritantno zujanje - zvuk vrlo dobar poznat u Ukrajini i Rusiji. Dronovi su svakodnevna noćna mora koja sekunde pretvara u vječnost. Lete često na niskim visinama, čime izbjegavaju radare. Preksinoć su ukrajinski dronovi dugog dometa stigli do naftne rafinerije u Sibiru.

Dok Ukrajina gori već godinama, sada gori i ruski Sankt Peterburg, Kazan, ali i Moskva - koja je na početku rata bila Ukrajincima nedostižna. Napad na moskovsku rafineriju pokazala je sve slabosti ruske protuzračne obrane dizajnirane za velike napadače - ne dronove - gdje ruski vojnici stihijski pucaju posvuda jer pravog odgovora nema.

Jedan je to drukčiji rat, gdje su najuspješniji ratnici, oni s daljinskim upravljačem u ruci. Dronovi su ti koji mogu svuda, zavlače se u kamione, rovove, nema izlaza. Mali, okretni, jeftini FPV-ovi dronovi su oni koji se koriste uglavnom na prvoj crti - koja je u stvari zona smrti. "Imamo zonu uništenja, koja je udaljena od pet do 20 kilometara u Ukrajini, i ništa ne preživljava unutra. I što god pokuša prodrijeti u tu zonu smrti, bilo da su to dronovi ili oklopna vozila, bit će uništeno u roku od nekoliko minuta i sati", objašnjava stručnjak za dronove Benjamin Wolba.

Behemet, Ljuti, Dabar, Vampir...

Veća grupa vojnika laka je meta. Ukrajinci manjak ljudi nadomještaju dronovima -na svakog ruskog vojnika procjenjuje se dolazi 20 do 30 ukrajinskih dronova i svaki doleti s potpisom. Jurišni, samouništavajući, srednjeg, dugog dometa, mlazni, termovizijski, optički koji su otporni na elektroničko ometanje, presretači, podvodni dronovi koji mogu nositi i 300 kilograma eksploziva. Brojne su to varijante s jednim ciljem - što brže uništiti.

Rusi napadaju u rojevima, Ukrajina cilja rafinerije, logističke i vojne objekte. U operaciji Paukova mreža iz lipnja prošle godine - 117 ukrajinskih FPV dronova uništilo je i oštetilo više od 40 ruskih zrakoplova vrijednih više od sedam milijardi dolara. Ideje se testiraju na terenu.

Ukrajinci izbacuju stalno nove dronove raznih imena Behemot, Bliskavka, Ljuti, Dabar, Vampir- ili kako ga Rusi zovu Baba Jaga po zloglasnoj vještici. "Kad pogledate studije o ubijenima u borbi, 70 do 80 posto ubojstava i ozljeda dolazi od FPV dronova", kaže Wolba.

Ukrajinski gradovi zato često izgledaju pokriveni protudron mrežom.

Robot spasio baku u ratnoj zoni

Ukrajina je na čelu u svijetu po tehnologiji i proizvodnji dronova. Prošle godine proizvela je četiri milijuna, ove godine plan je sedam do 10 milijuna. Ima 500 tvrtki dronova na tajnim lokacijama, njih 50-ak u svjetskom je vrhu. I predaha nema, dok se operateri uvježbavaju- daju se upute proizvođačima kako dronove poboljšati.

"To je stalan, kontinuiran proces. Ako danas imamo jednu verziju drona, za tri mjeseca to bi mogao biti potpuno drugi dron", navodi "Dim", zapovjednik ukrajinske jedinice bespilotnih sustava.

Za sada većina dronova leti uz pomoć pilota, no to bi mogla preuzeti umjetna inteligencija. Radi se na stvaranju jedinstvenog operativnog sustava - bit će to rat budućnosti. "U osnovi, to je rat operativnih sustava. Onaj sustav koji posjeduje više podataka i bolje ih razumije te predlaže rješenja - taj sustav će steći prednost nad ostalima", ističe Danylo Tsvok, voditelj Istraživačkog centra za umjetnu inteligenciju ukrajinskog Ministarstva obrane.

Rade na tome i u Rusiji - gdje su dronovi sljedeće generacije postali hitan prioritet, a rješavaju i problem komunikacije. "Aktivno radimo na bespilotnim letjelicama opremljenima umjetnom inteligencijom koja može prepoznavati obilježja objekata određenih za uništenje i slično", naveo je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Dodaci uz dronove su i takozvana bespilotna kopnena vozila - roboti. Jedna baka ostala je u ratnoj zoni, preko drona je locirana, a po nju je došao robot- jedini problem je bio da baka sjedne na njega. Roboti inače donose hranu vojnicima na bojištu, spašavaju ranjenike.

Što precizniji, samostalniji i bez mogućnosti preusmjeravanja, što se dosad događalo kada su dronovi završavali u prijateljskim zemljama. Cilj je to Kijeva, ali i Moskve. Ukrajina trenutačno ima prednost, no svjesni su da moraju držati tehnološki korak ispred svih, ako žele to i zadržati.