Gradonačelnik: 'Oboreno je najmanje 80 ukrajinskih dronova upućenih prema Moskvi!'

Moskva je oborila desetke dronova u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak i privremeno obustavila letove na aerodromima, rekle su lokalne vlasti, samo nekoliko dana nakon što je Ukrajina ponovo napala rafineriju nafte u ruskoj prijestolnici.

Najmanje 80 dronova upućenih prema Moskvi oboreno je, napisao je gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu. Sobjanin nije dao daljnje pojedinosti, dodavši da su hitne službe raspoređene na područja gdje su dronovi oboreni.

At least 80 Ukrainian drones flying towards Moscow have been shot down, according to Mayor Sergei Sobyanin. The exact location of the fragments' fall was not disclosed.



Around 8:30 a.m. Moscow time, restrictions on aircraft arrivals and departures were reintroduced at… pic.twitter.com/dkzGS3VwZk — Belsat in English (@Belsat_Eng) June 22, 2026

Aerodromi Šeremetjevo, Domodjedovo i Vnukovo, kao i Žukovski u blizini prijestolnice, obustavili su letove, iako su letovi kasnije nastavljeni, tijelo za nadzor zračnog prometa izjavilo je odvojeno.

Ukupno su ruske obrambene snage oborile 301 dron tijekom noći, javljaju lokalne novinske agencije, pozivajući se na ministarstvo obrane. Taj broj uključuje područja pod ruskom okupacijom.

Dronovi pogodili moskovsku rafineriju nafte

Napad dolazi nakon što su dronovi prošlog tjedna ponovo pogodili jedinu moskovsku rafineriju nafte. U tom napadu moskovske obrambene snage oborile su gotovo 200 dronova u jednom od najvećih zračnih napada na grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

U Ukrajini su vlasti rekle da su ruski dronovi pogodili civilne trgovačke brodove, ubivši egipatskog člana posade, dok su napadi dronovima drugdje ubili najmanje pet osoba, uključujući tri člana iste obitelji u sjevernoj ukrajinskoj Sumskoj oblasti.

Napad dronom rano u ponedjeljak u ukrajinskoj Sumskoj oblasti ubio je dječaka (13), njegovog oca (36) i baku (73), dok su dječakova majka i drugo dvoje djece ozlijeđeni, rekli su regionalni tužitelji.

U jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižju, žena je poginula i troje ljudi ozlijeđeno nakon napada dronom, napisao je Ivan Fedorov, lokalni guverner, na Telegramu u ponedjeljak.

Rusija je također u nedjelju navečer napala južnu oblast Odesu balističkom raketom Iskander, ubivši jednu osobu i ozlijedivši troje, napisao je regionalni guverner Oleh Kiper na Telegramu.

Ruski napad dronom pogodio je i turski brod za rasuti teret Victress, koji je plovio pod panamskom zastavom, rekla je ukrajinska mornarica, dodavši da je bilo žrtava među devetočlanom međunarodnom posadom koju je spasila.

Zamjenik premijera Oleksij Kuleba rekao je da je egipatski kuhar (58) poginuo, a osam ostalih članova posade, uključujući turske i indijske državljane, moralo se evakuirati na čamcu za spašavanje. Brod je pretrpio značajnu štetu, napisao je Kuleba na Telegramu.