Ruski dron pogodio civilni teretni brod u Crnom moru! Poginuo član posade

Ruski dron pogodio je u ranim jutarnjim satima civilni teretni brod koji je plovio Crnim morem prema ukrajinskoj luci, priopćile su ukrajinske vlasti. U napadu je poginuo jedan član posade, a na brodu je izbio požar, prenosi Kyivpost.

Prema navodima ukrajinske ratne mornarice i Uprave ukrajinskih morskih luka (USPA), pogođen je turski teretni brod Victress, koji plovi pod panamskom zastavom. Udar drona izazvao je požar na brodu i prouzročio znatnu materijalnu štetu.

Ukrajinske pomorske snage odmah su pokrenule akciju spašavanja. Posada je evakuirana na splav za spašavanje, no jedan član posade, kuhar (58), nije preživio napad.

The Russian army launched a drone attack on the Panamanian-flagged dry cargo ship VICTRESS, resulting in casualties and a fire. pic.twitter.com/f4NkMKLpM2 — Zmei (@zmei_kt) June 22, 2026

"Nažalost, jedan član posade je poginuo. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i najbližima. Preostalih osam mornara evakuirano je na splav za spašavanje", priopćila je USPA.

Ukrajinski dužnosnici oštro su osudili napad, ocijenivši ga namjernim udarom na civilni pomorski promet i kršenjem međunarodnog prava. Rusiju su optužili da takvim napadima ugrožava sigurnost plovidbe, međunarodne trgovačke rute i lučku infrastrukturu.

Nastavak udara

Ovaj napad uslijedio je nakon vala ruskih napada dronovima 19. lipnja, kada je Kijev izvijestio da su u Crnom moru pogođena još dva civilna plovila. U tim je napadima jedna osoba poginula, a nekoliko članova posade je ozlijeđeno.

"Jedan član posade broda pod panamskom zastavom poginuo je u ruskom napadu bespilotnom letjelicom na civilna plovila u Crnom moru", rekao je Oleksij Kuleba, potpredsjednik vlade za obnovu i ministar razvoja zajednica i teritorija. Dodao je da su u istom napadaju dvojica mornara ozlijeđena, od kojih je jedan u kritičnom stanju.

Kuleba je naveo i da je pogođeno još jedan brod, koji plovi pod zastavom Svetog Kristofora i Nevisa. U tom su napadaju tri člana posade zadobila lakše ozljede.

Ukrajinski dužnosnik poručio je da su napadi dio šire ruske kampanje usmjerene protiv pomorske trgovine i globalne sigurnosti opskrbe hranom. Upozorio je da civilne posade i izvozne rute i dalje ostaju izloženi ozbiljnoj opasnosti.

Ukrajinske regionalne vlasti naknadno su priopćile da se lučke operacije nastavljaju, ali uz pojačane sigurnosne mjere.