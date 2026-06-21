Val ruskih napada na Ukrajinu: Bombe i dronovi ubili najmanje osam ljudi, ozlijeđena djeca

Ruske snage u subotu su izvele niz napada na više ukrajinskih regija, koristeći navođene zračne bombe i drugo naoružanje usmjereno na civilnu infrastrukturu. U napadima je poginulo najmanje osam osoba, dok je više od 30 ljudi ozlijeđeno.

Na jugu Ukrajine ruske su snage na grad Zaporižje bacile devet navođenih zračnih bombi (KAB), pogodivši civilne objekte, piše Kyiv Post.

Prema riječima čelnika Zaporiške regionalne vojne uprave Ivana Fedorova, napadi su izazvali velike materijalne štete, požare i urušavanje zgrada.

Do subote navečer broj poginulih porastao je na pet, nakon što su spasioci iz ruševina obiteljske kuće izvukli tijelo žene.

Obustavljen rad hidroelektrane Dnipro

Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije (DSNS) izvijestila je da je u napadima ozlijeđeno 12 osoba.

Nakon bombardiranja privremeno je obustavljen promet preko brane hidroelektrane Dnipro (DniproHES), izvijestili su lokalni mediji.

Istodobno su ruske snage napale i sjeveroistočni grad Sumi, gdje je sedam navođenih zračnih bombi pogodilo sjeverozapadni dio grada.

Čelnik gradske vojne uprave Serhij Krivošejenko rekao je da je u napadu poginuo jedan muškarac. Ozlijeđeno je pet osoba, četiri žene i jedan muškarac, od kojih su dvije završile u bolnici.

Prema riječima čelnika Sumske regionalne vojne uprave Oleha Hrihorova, oštećeno je najmanje 20 obiteljskih kuća, infrastrukturni objekti te školsko dvorište.

Napad na Poltavu i novi val bespilotnih letjelica

Kasnije tijekom večeri ruske su snage napale i područje Poltave. Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije priopćila je da su u napadu poginule dvije osobe, dok je 14 ljudi ozlijeđeno, među njima i šestero djece.

Napadi su izazvali požare u nekoliko industrijskih postrojenja. U gašenju vatre i sanaciji posljedica sudjelovalo je više od 100 pripadnika hitnih službi uz 27 vozila i komada opreme.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo prethodno je upozorilo na opasnost od balističkih projektila i približavanje bespilotnih letjelica regiji Poltava.

Napadi na više ukrajinskih regija uslijedili su nakon velikog vala napada bespilotnim letjelicama tijekom noći s petka na subotu.

Prema podacima Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je lansirala 99 jurišnih dronova, uključujući modele Shahed, Gerbera i Italmas.

Ukrajinska protuzračna obrana presrela je ili elektroničkim djelovanjem neutralizirala 92 bespilotne letjelice. Unatoč tome, u petak navečer dron je pogodio industrijsko postrojenje u gradu Trostjanec u Sumskoj oblasti, izazvao požar i ozlijedio dvije civilne osobe.