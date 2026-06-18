Rat uzima stravičan danak: Moskva i Kijev razmijenili stotine tijela, brojevi slamaju srce

Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u sada već više od četiri godine dugom ratu, izvijestile su u četvrtak ukrajinske vlasti.

Ukrajina je primila 522 tijela, dok je Rusija primila 33 tijela, prema navodima državnih novinskih agencija.

Rusija je od početka 2025. godine vratila posmrtne ostatke više od 20.000 Ukrajinaca, dok je primila više od 600 posmrtnih ostataka svojih državljana.

Zbog sporog, ali stalnog napredovanja ruskih snaga, ukrajinska vojska nije uspjela preuzeti tijela svojih poginulih vojnika.

Obje strane drže podatke o svojim gubicima u tajnosti. Procjenjuje se da ukrajinski gubici iznose oko 190.000 poginulih i nestalih, dok se ruski gubici procjenjuju na više od 350.000, navodi dpa.

Ujedinjeni narodi procjenjuju da je do svibnja ove godine poginulo nešto više od 16.100 civila.

Ukrajina se od veljače 2022. godine odupire ruskoj invaziji punog opsega.