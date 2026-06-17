Rusija drastično ograničava letove privatnih aviona i dronova oko Moskve

Rusija uvodi ograničenja letenja za lake privatne zrakoplove i dronove u Moskvi i okolnim regijama, postavljajući zahtjev za minimalnu visinu leta, priopćila je u srijedu agencija za zračni promet Rosaviatsija.

Rusija je posljednjih mjeseci redovito odbijala ukrajinske napade dronovima, posebice one usmjerene na područja oko Moskve.

Prema tim mjerama, lake i ultralake letjelice, kao i dronovi, morat će letjeti na visinama ne manjim od 5 200 metara, što je izvan dosega većine takvih letjelica.

Ograničenja će se primjenjivati u Moskvi i Moskovskoj oblasti, a u manjoj mjeri u oblastima Rjazanj, Tula, Kaluga, Tver, Jaroslavlj i Vladimir.

Stupaju na snagu 20. lipnja. Redovni putnički i čarter letovi nastavit će prometovati normalno.