Detalji o eksploziji u kući kod Bosiljeva: Mladić (20) aktivirao bombu, ozlijedio sebe, oca i brata

Karlovačka policija podnijela je kaznene prijave dvojice muškaraca (62 i 20) zbog eksplozije koja je početkom kolovoza teško oštetila kuću na području Bosiljeva i ozlijedila trojicu muškaraca.

Do detonacije je došlo 3. kolovoza u poslijepodnevnim satima kada je 20-godišnjak aktivirao eksplozivnu napravu.

Istraga je otkrila da se u kući nalazila velika količina ilegalnog oružja i vojnog streljiva, a 20-godišnjaka se sumnjiči da je nabavio i držao eksplozivnu napravu visoke razorne moći koja je eksplodirala.

Zadobili teške ozljede

Dvadesetogodišnjak koji je aktivirao eksplozivnu napravu zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život, te je helikopterom Hitne prebačen u zagrebačku bolnicu.

Teško je ozlijeđen i otac (62), dok je drugi sin (22) prošao s lakšim ozljedama. Obojica su nakon eksplozije zbrinuta u karlovačkoj bolnici.

Foto: Radio Mrežnica

U kući držali brojno oružje

Oca (62) policija sumnjiči za neovlašteno držanje brojnog oružja i streljiva. U kući je pronađena automatska puška s pet pripadajućih spremnika i tromblonskim nastavkom, jedan prigušivač te 78 komada zabranjenog streljiva.

Od toga je, prema policiji, bilo 57 komada vojnog streljiva s obilježavajućim zrnima te 21 komad vojnog streljiva s pancirno-zapaljivim zrnima. Riječ je o oružju i streljivu čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

Protiv 62-godišnjaka je zbog toga podnesena kaznena prijava zbog sumnje na nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Foto: Radio Mrežnica

Pronađeno je i više desetaka drugog streljiva, tri puščane cijevi i jednu pušku kategorije B koje je držao bez odobrenja te dva pištolja kategorije C koja nije prijavio nadležnom tijelu. Zbog toga će protiv njega biti podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Sin (20) neoprezno rukovao napravom visoke razorne moći

Osim oca, kazneno je prijavljen i njegov 20-godišnji sin zbog držanja nepoznate eksplozivne naprave čije je posjedovanje građanima potpuno zabranjeno.

Prema rezultatima istrage, 3. kolovoza oko 17:50 u zatvorenom je prostoru kuće, dok su se unutra nalazile i druge osobe, neoprezno rukovao napravom "visoke razorne moći". Došlo je do neželjenog aktiviranja i snažne eksplozije koja je, osim ozljeda, izazvala znatnu materijalnu štetu na kući.