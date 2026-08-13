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Španjolski superkup seli: Ovoga puta neće se održati u Saudijskoj Arabiji

Španjolski superkup seli: Ovoga puta neće se održati u Saudijskoj Arabiji
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Foto: Marti Segura Ramoneda/Zuma Press/Profimedia

RFEF se odlučio za promjenu lokacije, ali je isto tako i dodao kako će se stoga 2028. Superkup opet igrati u Saudijskoj Arabiji.

13.8.2026.
14:55
Hina
Marti Segura Ramoneda/Zuma Press/Profimedia
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Ovosezonski španjolski nogometni Superkup, na kojem će sudjelovati Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad i Atletico Madrid, održat će se od 2. do 7. veljače.

Ovog puta će lokacija biti Turska, a ne Saudijska Arabija u kojoj će se u isto vrijeme održavati Azijski kup, objavio je Španjolski nogometni savez (RFEF).

Španjolski Superkup se od 2020. godine održava u Saudijskoj Arabiji s kojom RFEF ima ugovor do 2027. godine. No, s obzirom na odigravanja Azijskog kupa, koji je na programu od 7. siječnja do 5. veljače u toj zemlji, RFEF se odlučio za promjenu lokacije, ali je isto tako i dodao kako će se stoga 2028. Superkup opet igrati u Saudijskoj Arabiji.

Svi susreti Superkupa trebali bi se igrati u Istanbulu.

      Cup tree provided by Sofascore  

španjolski Superkup
komentara
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