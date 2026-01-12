Simeone povukao neočekivan potez nakon derbija: 'Nije bilo primjereno'

Napetosti s madridskog derbija u Španjolskom superkupu dobile su svoj epilog. Trener Atletica Diego Simeone javno se ispričao predsjedniku Real Madrida Florentinu Perezu i Viníciusu Júnioru zbog neprimjerenog ponašanja tijekom polufinalne utakmice igrane u Saudijskoj Arabiji.

U susretu koji je Real dobio 2:1, Simeone i brazilski napadač ušli su u verbalni sukob uz rub terena. Kamere su zabilježile trenutak u kojem je trener Atletica Viníciusu dobacio komentar aludirajući na to da bi ga predsjednik Reala mogao udaljiti iz kluba, što je dodatno rasplamsalo već ionako napetu atmosferu.

Nekoliko dana kasnije, Simeone je na konferenciji za medije priznao pogrešku i preuzeo odgovornost.

„Prije svega želim se ispričati Florentinu i Viníciusu zbog onoga što se dogodilo. Nije bilo primjereno da se dovedem u takvu situaciju i priznajem da to nije bilo ispravno“, rekao je argentinski strateg.

Isprika dolazi u osjetljivom trenutku sezone, dok se Atletico priprema za nastavak natjecanja u Kupu kralja. Madriđani u utorak gostuju kod Deportiva La Coruñe u osmini finala, a Simeone se nada da će se fokus momčadi sada vratiti isključivo na teren

