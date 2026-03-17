Buknuli požari na zadarskom području: Jaka bura otežava posao vatrogascima

Nekoliko požara buknulo je u Zadarskoj županiji, prenosi Zadarski list.

Trenutačno gori u Radovinu, Slivnici i Sabunikama gdje jaka bura otežava gašenje.

Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić kazao je da su na terenu sve raspoložive snage.

POGLEDAJTE VIDEO: Prilog o oprezu spaljivalnja korova pretvorio se u pravi požar: Vatrogasci digli kanader