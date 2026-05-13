Ubio Kristinu, a zatim je s njezinim tijelom učinio nezamislivo: Osuđen na doživotni zatvor

Poremećeni muž koji je ubio svoju suprugu, Kristinu Joskimović, finalisticu izbora za Miss Švicarske, pa stavio dijelove njezina raskomadanog tijela u blender osuđen je na doživotni zatvor. Sudac Daniel Schmid je prilikom izricanja presude rekao:

"Postoje slučajevi koji fikciju pretvaraju u stvarnost. Ovaj slučaj je promijenio našu stvarnost. Nijedna sudska presuda ne može ispuniti prazninu koju je ostavio gubitak voljene osobe. Mi kao sud također vas nikada nećemo zaboraviti i nosit ćemo vas u našim srcima", rekao je sudac na izricanju presude, piše The Sun.

Na suđenju je otkriveno kako je Marc Rieben (43) pobijesnio je na Kristinu tijekom žestoke svađe oko razvoda 13. veljače 2024. godine. Rijeben je odbijao prihvatiti rastavu jer je zahtijevao puno skrbništvo nad djecom te je odbijao dati joj bilo kakvu financijsku podršku, rekli su tužitelji.

Zadavio ju je pa raskomadao

Nakon verbalne prepirke, Rieben, sin uspješnog odvjetnika, navodno je zgrabio Kristinu za grlo i bacio je o zid. Zatim ju je zadavio "predmetom nalik vrpci" prije nego što ju je raskomadao u mučnom pokretu koji su istražitelji nazvali namjernim i metodičnim.

Obdukcija je otkrila niz ozljeda, uključujući traumu tupim udarcem, posjekotine po cijelom Kristininom licu, modrice po tijelu i kosu iščupanu s vlasišta. Policija je također pronašla zgnječene dijelove tijela u blenderu u domu para. Drugi dijelovi Kristine bili su otopljeni u kemikalijama.

Istražitelji su otkrili da je Rieben gledao YouTube na svom telefonu dok je rezao dijelove tijela. Kristinino tijelo kasnije je pronašao njezin otac kada je vidio plavu kosu kako viri iz crne vrećice u praonici rublja. Otac je bio u obiteljskoj kući i večerao sa svojim unukama i Riebenom kada je otkrio tijelo. Jedini organ koji nije pronađen u kući bila je Kristinina maternica, a istražitelji su rekli da je "pažljivo uklonjena".

U optužnici se navodi da je Rieben djelovao "svjesno i namjerno, u punoj svijesti i iz sebičnog stava i načina razmišljanja karakteriziranog potrebom za kontrolom, ogorčenjem, osvetom i ogromnim bijesom". Riebenov pravni tim tvrdio je da mu je supruga prijetila nožem tijekom brakorazvodne parnice.

Obrana tražila samo tri godine kazne

Rekli su da bi trebao dobiti najviše tri godine zbog "prekomjerne samoobrane". Rieben se prošlog ponedjeljka obratio sudu, suzdržavajući suze dok je govorio:

"Prouzročio sam svojoj obitelji neizmjernu patnju. Zašto? Zašto sam podbacio? Zašto to nisam mogao spriječiti? Zašto je nisam mogao spriječiti da umre od moje ruke? Volio sam svoju ženu svim srcem i vjerovao u zajedničku budućnost. Proganja me danju i noću. Ono što sam učinio apsolutno je neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko žalim i ispričavam se", rekao je na sudu.

Sudski vještak, profesor Frank Urbaniok, rekao je tijekom suđenja da je Riebenu dijagnosticirao narcisoidne crte lica i opsesivno-kompulzivni poremećaj.

"Radim kao vještak već 33 godine i nadgledao sam 5000 slučajeva. Vidio sam mnogo ljudi koji su počinili ubojstva protiv intimnih partnera. Ali nikad prije nisam vidio ništa slično", dodao je.

Dužan i odštetu obitelji

Osim doživotnog zatvora u Baselu, sudac Schmid je također naredio Riebenu da plati 100.000 švicarskih franaka odštete dvjema kćerima para u dobi od pet i šest godina.

Kristininim roditeljima dodijeljeno je 220.000 švicarskih franaka, a sestri manekenke pripalo je 60.000 švicarskih franaka. Na svaki iznos dodaje se kamata od pet posto od datuma ubojstva.

Anina Hofer, odvjetnica Kristininih roditelja, pročitala je srceparajuću izjavu njezine majke tijekom posljednjeg dana suđenja.

"Danas stojim ovdje na sudu kao majka koja je izgubila kćer. Čijoj djeci svaki dan nedostaje mama. Bila je puna ljubavi, zaštitnički nastrojena prema svojoj djeci i dala im je sve. Samo mjesec dana nakon što je pokušala pronaći novi put za sebe i svoju djecu, brutalno je otrgnuta od života. Nijedna presuda ne može vratiti našu kćer. Ali može pokazati da je njezin život važan", napisala je. Ispred suda, mnoštvo je s balonima i transparentima pljeskalo dok je objavljena konačna presuda.