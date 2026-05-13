Na dan vjenčanja ubio svog kuma i pobjegao s mladom: Sada mu je sud izrekao kaznu

Amerikanac James Shirah (24) iz Michigana osuđen je na najmanje 30 godina zatvora jer je na vlastiti dan vjenčanja usmrtio svog najboljeg prijatelja i kuma Terryja Taylora Jr.-a (29), piše The Guardian.

Taylor je zadobio teške ozljede nakon što ga je vozilo udarilo, a kasnije je preminuo u lokalnoj bolnici. Tužitelj okruga izjavio je za CBS News: "Nikad nisam vidio ništa slično. Viđao sam slučajeve u kojima ljudi pregaze druge ljude, ali ne odmah nakon vjenčanja."

Nakon što je u travnju priznao krivnju bez osporavanja optužbi, Shirah je osuđen po tri kaznena djela:

ubojstvo drugog stupnja,

upravljanje vozilom sa suspendiranom vozačkom dozvolom koje je rezultiralo smrću

bijeg s mjesta nesreće sa smrtnim ishodom.

Prema pisanju portala MLive, vidno emotivni Shirah rekao je na izricanju presude: "Jedino što mogu do kraja života jest izražavati žaljenje i kajanje - zauvijek će mi biti žao." Dodao je i da ubojstvo Taylora "nije bilo namjerno" te da preuzima "punu odgovornost" za svoje postupke.

I žena optužena...

Sve se dogodilo 30. kolovoza 2024. godine u Flintu, samo nekoliko sati nakon svadbene proslave. Nakon slavlja u pizzeriji i nastavka zabave u kući izbila je svađa između mladenaca i kuma, a sukob je završio tragedijom.

Prema navodima policije, Shirah je tijekom dana pio alkohol, nakratko se udaljio nakon prepirke, a zatim se SUV-om velikom brzinom zaletio u Taylora. Od siline udarca kum je odbačen u zrak i kasnije preminuo u bolnici.

Naime, mladenci su nakon naleta pobjegli i policiji se javili tek sljedeći dan, što je, prema riječima tužitelja, dodatno otežalo istragu.

Na izricanju presude bili su prisutni članovi obitelji obojice muškaraca. Terry Taylor Jr. iza sebe je ostavio četvero djece i zaručnicu.

Shirahova supruga Savanah Collier (23) također će se naći pred sudom zbog pomaganja nakon zločina, a presuda bi trebala biti izrečena 26. svibnja zbog pomaganja nakon zločina. Collier je također u travnju priznala krivnju bez osporavanja optužbi.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica šefa krim policije iz Krapine uhodio drugog policajca: Automobilom mu se zaletio u dvorište