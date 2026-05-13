Isplata kreće 18. svibnja: Gotovo 20.000 Hrvata dobit će 3,1 milijuna eura

U ponedjeljak, 18. svibnja, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za travanj koju će dobiti 19.367 korisnika, za što je osigurano 3,1 milijuna eura iz Državnog proračuna, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura, a od 19.367 korisnika, 80,24 posto su žene, a 19,76 posto muškarci.

Pravo na tu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Tko ima pravo na naknadu?

Uz taj osnovni uvjet, moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a jedna od njih je i da osoba nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju te da njegov prihod i/ili prihod članova njegova kućanstva ostvaren u prethodnoj godini po članu mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 320,44 eura.

Također, osoba ne može biti korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili imati priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi.

Uvjet je i da osoba nije sklopila ugovore o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Gdje se podnosi zahtjev?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.