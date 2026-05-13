LUDA INTERVENCIJA /

Zaključao se u WC, razbijao te natjerao policiju u bijeg kada se takav golem ukazao na vratima
Foto: Screenshot

Cijeli je događaj okončan bez stradalih i uz minimalnu materijalnu štetu

13.5.2026.
12:24
Webcafe.hr
Policajci iz Gatlinburga, popularnog turističkog grada u američkoj saveznoj državi Tennessee, zasigurno nikad neće zaboraviti intervenciju koja je ovih dana postala viralna na društvenim mrežama jer im je zadaća bila osloboditi crnog medvjeda iz WC-a! 

Incident se odvio u petak oko 2:30 ujutro, nedugo nakon što je zaposlenik hotela Quality Inn & Suites primijetio golemu životinju kako ulazi u WC i za sobom nehotice zaključava vrata. 

Upravo su zaključana vrata policajcima otežala posao, međutim jednom nakon što je medo shvatio da može van i da je nepoželjan gost, mirno je nastavio svoj put niz pločnik. 

Kako bi ga nagnali da se udalji od hotela i vrati u šumu, policajci su počeli stvarati buku, a cijeli je događaj okončan bez stradalih i uz minimalnu materijalnu štetu. 

Naime, jedina posljedica medvjedova razgledanja hotelskog toaleta bilo je razbijeno ogledalo, a šteta je procijenjena na svega 50 dolara. 

Susreti s medvjedima su uobičajeni, ali ne u toaletu

Gatlinburg se nalazi na samom rubu Nacionalnog parka Great Smoky Mountains, koji je dom populaciji od otprilike 1900 crnih medvjeda.

Zbog toga susreti stanovnika i turista s ovim životinjama nisu rijetkost, pogotovo u ovo doba godine kada su medvjedi najaktivniji. 

Nerijetko lutaju naseljima, parkiralištima, pa čak i hotelskim kompleksima.

Koliko su ovakvi događaji česti, svjedoči i incident koji se odvio samo nekoliko dana ranije. Tada su pripadnici Agencije za zaštitu divljih životinja Tennesseeja morali uspavati i sigurno ukloniti mužjaka medvjeda teškog 170 kilograma s krova restorana Bubba Gump Shrimp Company.

