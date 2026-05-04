Krenuo povrat poreza, provjerite svoje račune: Od ove godine velika novost za dio Hrvata

Isplate povrata poreza na dohodak za 2025. godinu započinju danas i obuhvatit će više od 800.000 građana, izvijestila je Porezna uprava.

Građani će obavijesti o privremenim poreznim rješenjima početi zaprimati putem sustava e-Građani, dok će tijekom svibnja rješenja pristizati i poštom na adrese prebivališta.

Povrati će se isplaćivati prema redoslijedu izdavanja rješenja.

Novac automatski sjeda na račun

Iz Porezne naglašavaju kako zbog velikog broja obveznika i sustava obrade nije moguće izvršiti sve isplate odjednom.

Većina građana povrat može očekivati tijekom svibnja, no dio isplata moguć je i nakon tog razdoblja.

Građani koji ostvaruju pravo na povrat, novac će dobiti automatski na račune evidentirane u sustavu.

U slučaju da porezni obveznici do 30. lipnja ne zaprime ni rješenje ni uplatu, iz Porezne napominju neka se obrate nadležnoj ispostavi

Tko može očekivati povrat?

Mladi do 25 godina mogu očekivati isplatu cjelokupnog plaćenog poreza u 2025. godini, a oni između 26 i 30 godina polovicu iznosa.

Primjerice, uz neto plaću od 1100 eura, mladi do 25 godina mogu očekivati oko 1760 eura povrata. Oni između 26 i 30 godina upola manje, oko 880 eura.

Uz pomoć informativnog kalkulatora na stranicama Porezne uprave, svatko može izračunati okvirni iznos povrata poreza koji može izračunati.

Pravo na povrat poreza imaju i strani državljani, nerezidente. Za njih je predviđen dodatni rok - ako do kraja lipnja ne prime rješenje, mogu do 31. srpnja podnijeti zahtjev za njegovo izdavanje, uz obrazloženje na temelju kojeg smatraju da su trebali biti obuhvaćeni posebnim postupkom.

Povrat poreza povratnicima

Ove godine će prvi put biti isplaćen i povrat poreza povratnicima u Hrvatsku. Prema podacima MUP-a njih je više od 13.000. Oni mogu računati na povrat cijelokupnog plaćenog poreza, i to tijekom razdoblja od pet godina.

Ovu poreznu olakšicu mogu ostvariti hrvatski iseljenici i njihovi potomci (s hrvatskim državljanstvom), ali i neki bez državljanstva ako im je odobren boravak u Hrvatskoj u svrhu useljavanja ili povratka.

Da bi ostvarili pravo, moraju najmanje dvije godine neprekidno živjeti u inozemstvu, imati evidentiran odlazak iz Hrvatske (ili nikad nisu imali prijavljeno prebivalište u RH), ne smiju biti poslani na rad u inozemstvo od strane poslodavca

Važno je da ova olakšica nije vezana uz poreznu rezidentnost. To znači da je mogu dobiti i hrvatski državljani koji su radili u inozemstvu, čak i ako im je obitelj za to vrijeme živjela u Hrvatskoj.

