Stiže dugo očekivano povećanje mirovina, ali Dragica i nakon 48 godina staža - mora raditi

Za milijun i 200 tisuća umirovljenika kreće isplata mirovine za ožujak. Očekuje ih povećani iznos te isplata razlike za siječanj i veljaču. Jučer su umirovljenici trošili mirovinu za veljaču, a već danas na račune im sjeda ona za ožujak - i to sa zaostacima.

"Kakvo povećanje, 2,68 jel, pa to je sramota! Ja imam relativno dobru mirovinu jer sam radila u gradskoj plinari gdje su bile relativno dobre plaće! Mirovina mi je zadovoljavajuća", kaže Ivančica Špan, a na pitanje može li živjeti od nje, kaže:

"Mogu živjeti, još dobijem od muža pokojnog koji je u Finskoj radio, ali to vam je… Ja sam bijesna!!!". Bijesna je i Dragica. Iza nje je 48 godina radnog staža, a mirovinu provodi – radeći. "Što radim? Spremam kuće i stanove". Samo da bi, kaže, preživjela mjesec. Bolje išta nego ništa – njezin je komentar na povećanje mirovine koje će joj danas sjesti na račun. I ne samo njoj – milijun i 200 tisuća umirovljenika, uz usklađivanje od 2,68 posto, na prosječnu mirovinu od 623 eura dobit će oko 50 eura više. No riječ je o isplati za siječanj, veljaču i ožujak. Nakon toga, mjesečno povećanje iznosit će oko 16 eura i 70 centi.

Oni s mirovinom od 458 eura - dobivaju 12 eura više

Najdeblji kraj Izvući će svaki četvrti umirovljenik – oni s mirovinom od 458 eura. Njima usklađivanje donosi oko 12 eura više na mjesec.

"Prošle godine stupio nam je na snagu i novi zakon o mirovinskom osiguranju sa nizom pozitivnih novina što se tiče naših korisnika mirovina, od same promjene formule usklađivanja, od povećanja najnižih mirovina i što je od 1. siječnja stupilo na snagu radi se o povećanju invalidskih mirovina i ukidanju penalizacije prijevremenih starosnih mirovina", kaže Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nakon isplate usklađivanja, ali i rasta prijevremenih mirovina ukidanjem penalizacije za starije od 70, trebala bi rasti prosječna mirovina, a samim time i njezin udio u plaći. U Sindikatu umirovljenika smatraju da to nije dovoljno.

"630 eura, mislim da sa tim se stvarno ne može preživjeti kako treba", kaže Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, a na pitanje koja bi bila idealna mirovina, dodaje:

"Neka mirovina koja bi osigurala nekakav normalni život, da vi možete si priuštiti nekakve normalne stvari za umirovljenike bi bila minimalno 900 eura". Premijer daje naslutiti da bi se do tog iznosa uskoro moglo i doći.

"Plan je da do 2028. dođemo na iznos prosječne plaće 1600 eura, a da se mirovina otprilike nađe na 750 do 800 eura. Mi smo sada nakon godišnjeg dodatka na mirovinu kad je riječ o sveukupnoj prosječnoj mirovini došli na 741 euro, to će još sad dodatno narast s ovim indeksacijama", kaže premijer Andrej Plenković.

Danas rastu 2,68 posto, a novo usklađivanje s rastom cijena i plaćama dolazi 1. srpnja.