Što umirovljenici kažu o većim mirovinama: 'Sad se to čini lijepo, ali idući mjesec...'

Za milijun i 200 tisuća umirovljenika kreće isplata mirovine za ožujak. Očekuje ih povećani iznos te isplata razlike za siječanj i veljaču. Uz redovnu isplatu za ožujak, korisnicima će biti isplaćena i razlika za siječanj i veljaču ove godine. Na prosječnu mirovinu od oko 623 eura, riječ je o porastu od gotovo 17 eura. To znači da će prosječan umirovljenik u travnju dobiti trostruki iznos povećanja od oko 50 eura, dakle za siječanj, veljaču i ožujak.

"Radi se o mirovinama koje su uvećane prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine za 2,68 posto. Neke banke već su prošli tjedan pustile te mirovine, kao i uvijek odnosi se na sve. Sada će dobiti zaostatke za siječanj i veljaču a radi se negdje o prosječnom povećanju od 20 eura", objasnio je Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

A što na ove povišice kažu u Sindikatu umirovljenika Hrvatske, doznaje Maja Lipovšćak Garvanović koja je o tome razgovarala s Višnjom Stanišić, predsjednicom Sindikata umirovljenika Hrvatske. Na pitanje je li povećanje dovoljno, Stanišić kaže:

'Prioriteti su na drugoj strani'

"Dobit će 50 eura jer je to razlika za prvi i drugi mjesec i sad im se to čini kao ipak lijepa svotica, ali idući mjesec će tek vidjeti koliko im je stvarno mirovina porasla, a to je stvarno mizerno s obzirom na troškove koji su u zadnjih nekoliko mjeseci rasli stvarno jako brzo i jako puno", rekla je, a na pitanje razgovaraju li o još nekim povišicama, Stanišić kaže:

"Ono za što se mi zalažemo je da se konačno usklađivanje počne raditi onako kako treba. Ovo sada usklađivanje od 2,68 posto se odnosi na usklađivanje od zadnjih šest mjeseci prošle godine. To je bilo pa prošlo, a mi penzići tek sad dobivamo tu razliku, a znamo da je sad inflacija 4,8 posto - službena. Prema tome, kasnimo skoro devet mjeseci. Mislim da to nije dobro i da se usklađivanje treba konačno početi raditi na način koji treba da dostignemo onih 60 posto prosječne plače, čak i više ako može, što Vlada obećava da će se dogoditi", rekla je. Na komentar da dio umirovljenika ima 200 eura mirovinu, kaže:

"Što se tiče tih umirovljenika, to su umirovljenici koji imaju jako malo staža. Mene više muče oni umirovljenici koji imaju 40 godina staža, a imaju mirovine nekih 615, odnosno 630 eura s ovom povišicom. Mislim da se s tim stvarno ne može preživjeti kako treba", kaže, a koja bi bila idealna mirovina, smatra:

"To je ona s kojom se može normalno živjeti, da si možete priuštiti neke stvari koje su normalne za umirovljenike. Minimalno 900 eura", kaže. Kakve su šanse za to, nije optimistićna.

"Puno se priča o tome, ali zapravo su prioriteti na drugoj strani. Mogu obećavati što žele, ali nisu brzi u ostvarivanju".