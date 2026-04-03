TAMAN NAKON USKRSA /

Stižu dobre vijesti za više od milijun Hrvata! Objavljen datum kada novac sjeda na račun

Stižu dobre vijesti za više od milijun Hrvata! Objavljen datum kada novac sjeda na račun
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

Taman će dobro doći nakon blagdana

3.4.2026.
10:15
Hina
Isplata mirovina za ožujak počinje u srijedu, 8. travnja, korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, uz koje će se isplatiti i razlika najnovijeg usklađivanja mirovina, izvijestili su u petak iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

HZMO podsjeća da su mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti (AVM) pa će se uz mirovinu za ožujak, korisnicima isplatiti i razlika za siječanj i veljaču 2026.

Aktualna vrijednost mirovine (AVM) od 1. siječnja iznosi 14,84 eura, a stopa povećanja je 2,68 posto, dodaje HZMO.

Dodatne informacije građani mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na info-telefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 kao i na internetskoj stranici HZMO-a.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
