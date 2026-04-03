Stižu dobre vijesti za više od milijun Hrvata! Objavljen datum kada novac sjeda na račun

Isplata mirovina za ožujak počinje u srijedu, 8. travnja, korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, uz koje će se isplatiti i razlika najnovijeg usklađivanja mirovina, izvijestili su u petak iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

HZMO podsjeća da su mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti (AVM) pa će se uz mirovinu za ožujak, korisnicima isplatiti i razlika za siječanj i veljaču 2026.

Aktualna vrijednost mirovine (AVM) od 1. siječnja iznosi 14,84 eura, a stopa povećanja je 2,68 posto, dodaje HZMO.

Dodatne informacije građani mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na info-telefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 kao i na internetskoj stranici HZMO-a.

