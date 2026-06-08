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Vrilo više nikada neće biti isto: Večeras veliko finale 'Divljih pčela'

Vrilo više nikada neće biti isto: Večeras veliko finale 'Divljih pčela'
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Foto: RTL

Tijekom 150 epizoda gledatelji su se posebno vezali uz likove koji nisu bili savršeni, ali su bili stvarni, ranjivi i puni tajni

8.6.2026.
8:17
Hot.hr
RTL
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Nakon 150 epizoda ljubavi, tajni, izdaja, obiteljskih sukoba i velikih preokreta, 'Divlje pčele' večeras ulaze u svoje veliko finale prve sezone. Gledatelji su mjesecima pratili sudbine obitelji, a posljednja epizoda donosi trenutke koji bi mogli zauvijek promijeniti odnose među omiljenim likovima, piše Rtl.hr

Vrilo više nikada neće biti isto: Večeras veliko finale 'Divljih pčela'
Foto: RTL

Vrilo čeka najvažniji raspleti dosad

Prva sezona otvorila je brojne priče koje su gledatelje držale u neizvjesnosti iz epizode u epizodu. Od tajni obitelji Vukas, sudbine sestara Runje, Tomine mračne prošlosti i Teodorinih opasnih dokaza pa sve do ljubavnih priča koje su podijelile publiku - finale donosi kulminaciju svega što se gradilo mjesecima.

Vrilo više nikada neće biti isto: Večeras veliko finale 'Divljih pčela'
Foto: RTL Promo

Hoće li istina konačno izaći na vidjelo? Tko će dočekati mir, a tko će platiti najveću cijenu? I može li itko u Vrilu pobjeći od prošlosti?

Likovi koje je publika zavoljela

Tijekom 150 epizoda gledatelji su se posebno vezali uz likove koji nisu bili savršeni, ali su bili stvarni, ranjivi i puni tajni. Katarina, Cvita, Zora, Toma, Nikola, Rajka, Ranko, Mirjana, Ante, Tereza, Milan i brojni drugi prošli su put koji je publiku nasmijao, razljutio, šokirao i rasplakao.

Vrilo više nikada neće biti isto: Večeras veliko finale 'Divljih pčela'
Foto: RTL

Upravo zato finale prve sezone ne donosi samo kraj jednog televizijskog poglavlja, nego i emotivan oproštaj od priča koje su obilježile protekle mjesece.

 

 

 

Divlje PčeleFinalePrva Sezona
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