Briljira kao 'Čavka', a glumcu prilaze na ulici i govore: 'Nemoj opet napraviti neku glupost'

U RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele', koja je u kratkom vremenu osvojila publiku slojevitim likovima, obiteljskim tajnama i napetim odnosima u malom mjestu Vrilo u Dalmatinskoj zagori, malo je likova koji izazivaju toliko podijeljenih reakcija kao Milan Čavka. Šutljiv, opasan i odan do krajnjih granica, Čavka je jedan od onih televizijskih negativaca koje gledatelji često osuđuju, ali ih istovremeno ne mogu prestati pratiti.

Zahvaljujući glumačkoj interpretaciji Davora Pavića, ovaj lik nije ostao tek klasični negativac priče, već je izrastao u slojevit lik obilježen unutarnjim sukobima, životnim ranama i pitanjima koja ga neprestano progone.

Foto: RTL

O tome kako je graditi jednog od najintrigantnijih likova serije, koliko je teško braniti njegove postupke i gdje pronalazi njegovu ljudsku stranu, razgovarali smo s glumcem Davorom Pavićem.

U seriji Divlje pčele glumite Milana Čavku, jednog od glavnih negativaca. Koliko je psihološki teško igrati nekoga tko donosi loše odluke ili povređuje druge?

Najteže je ne suditi mu. Kao čovjek, naravno da neke njegove postupke ne mogu opravdati, ali kao glumac moram pronaći razlog zbog kojeg ih on radi. Kad bih ga igrao kao “lošeg čovjeka”, bio bi mi nezanimljiv. Puno mi je zanimljivije istraživati što ga je dovelo do toga da svijet vidi na način na koji ga vidi.

Mislite li da publika prebrzo osuđuje negativce ili upravo oni često imaju najzanimljiviju životnu priču?

Mislim da negativci često nose najviše rana i tajni. Publika prvo vidi njihove postupke, a tek kasnije njihovu priču. Zato mi je zanimljivo kad gledatelji nakon nekog vremena počnu govoriti: “Ne slažem se s njim, ali ga razumijem.” To je za mene najveća pobjeda jednog lika.

Foto: RTL

Kako branite svog lika kad publika kaže: “Ovaj je grozan”? Pokušavate li razumjeti njegove motive ili i sami nekad navijate protiv njega?

Uvijek pokušavam razumjeti njegove motive. To ne znači da se slažem s njim. Dapače, nekad kao gledatelj navijam protiv njega, ali kao glumac moram biti njegov odvjetnik. Moj posao nije optuživati ga nego pokazati zašto misli da je u pravu.

Je li vam ikad bilo neugodno snimati scene u kojima vaš lik radi nešto stvarno okrutno ili moralno upitno?

Bilo je scena koje nisu ugodne za snimanje jer nose veliku količinu nasilja ili emocionalne boli. Ali tada se podsjetim da pričamo priču i da takve scene postoje s razlogom. Najvažnije mi je da iza njih postoji istina i da nisu tu samo zbog šoka.

Foto: RTL

Je li vam se dogodilo da vam netko priđe na ulici i reagira kao da ste stvarno osoba koju glumite?

Dogodilo se više puta. Ljudi mi znaju reći: “Nemoj opet napraviti neku glupost!” ili me gledaju kao da sam upravo izašao iz Vrila. To mi je zapravo simpatično jer pokazuje koliko su se povezali sa serijom. Srećom, nakon nekoliko minuta razgovora shvate da sam ipak malo bezopasniji od Čavke.

Jeste li se uhvatili da nakon snimanja još “nosite” svog lika kući – ostane li vam taj temperament ili energija?

Ponekad ostane neka energija, pogotovo nakon intenzivnih dana snimanja. Ne hodam okolo kao Milan Čavka, ali zna se dogoditi da mi treba malo vremena da se vratim sebi. Zato volim nakon snimanja provesti vrijeme s obitelji, prijateljima ili studentima na Akademiji - to me brzo vrati u stvarnost. Humor je za mene veliki spas i volim se okružit s takvim ljudima koji mi ne crpe energiju.

Foto: RTL

Koliko uopće pokušavate pronaći nešto ljudsko i ranjivo u negativcu da ne ispadne “zločest samo zato što je zločest”?

To mi je možda i najvažniji dio posla. Nitko se ne budi ujutro s mišlju da će biti negativac u vlastitoj priči. Svaki čovjek ima svoje strahove, potrebe i razočaranja. Kad pronađem tu ranjivost, lik postane živ i publika ga može razumjeti, čak i kad ga ne odobrava.

Čitate li komentare publike i znaju li vas reakcije gledatelja iznenaditi ili pogoditi?

Iskreno, ne čitam komentare jer želim sačuvati mentalno zdravlje. Pozitivni komentari ljudi su uvijek lijepi i poticajni, ali zaista ne provodim vrijeme na društvenim mrežama komentirajući ili čitajući bilo kakve komentare vezane za mene i moj lik.

Da vaš lik iz serije Divlje pčele može sjesti pred publiku i opravdati svoje postupke što mislite da bi rekao u svoju obranu?

Mislim da bi rekao nešto poput: “Svi me osuđujete zbog onoga što sam napravio, ali nitko ne pita što sam morao proći da bih postao ovakav.” Ne vjerujem da bi tražio oprost. Više bi tražio razumijevanje. Milan je čovjek koji vjeruje da je život prema njemu bio grub i da je samo naučio igrati po pravilima svijeta u kojem je odrastao.