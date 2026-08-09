Dublin je gorio: Walsh prošao kroz pakao, a McKenna osvojio pojas svjetskog prvaka

Irski boksač Aaron McKenna pobijedio je na Zuffa Boxing 10 eventu Talijana Etinosu Olihu jednoglasnom sudačkom odlukom i osvojio IBF pojas srednje kategorije.

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Uvertira ispunjena uzbuđenjima

Program su otvorili Louis Greene i Daniel Buciuc. Greene je nakon šest rundi slavio sudačkom odlukom (59-55). Potom je Škot Sam Hickey podigao publiku na noge, njegov precizan desni direkt u 27. sekundi sedme runde bio je kraj za Engleza Brada Axea. Irac Joseph Ward u teškom je meču nadboksao dotad neporaženog Artjoma Kaspariana odlukom sudaca (97-93, 97-93, 96-94) nakon deset rundi.

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Walsh u dramatičnom meču do pobjede

Sunaslovna borba večeri donijela je pravi triler. Domaći favorit Callum Walsh ušao je u ring protiv Engleza Tylera Dennyja. Meč je eksplodirao u prvoj rundi kada je Denny krošeom poslao Walsha na pod. Publika je zanijemila, no Walsh se brzo pribrao i u drugoj rundi uzvratio. Srušio je Dennyja savršenom kontrom. Englez se pridigao na nesigurnim nogama, ali je preživio. Borba je postala neuredna, puna klinčeva. U kaotičnoj osmoj rundi sudac je oduzeo bodove obojici, Walshu zbog držanja, a Dennyju zbog udarca u potiljak. Sudar glavama u istoj rundi otvorio je posjekotinu iznad Walshovog oka. Ipak, Irac je pokazao srce prvaka, boksao pametno do kraja i osigurao pobjedu jednoglasnom odlukom sudaca (98-91, 98-91, 96-90). Zadržao je svoj savršeni omjer.

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Krunidba u glavnoj borbi večeri

Vrhunac večeri bio je okršaj za upražnjenu IBF titulu svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji između neporaženih Aarona McKenne (20-0) i Talijana Etinose Olihe (22-0). Ulog je bio ogroman, a napetost u dvorani na vrhuncu. Borba je bila taktičko nadmudrivanje. Oba borca pokazala su izniman respekt. Tražili su priliku za čisti udarac. Iako nije bilo nokdauna kao u prethodnom meču, publika je uživala u vrhunskoj tehnici. McKenna je bio taj koji je nametao tempo i plasirao veći broj značajnijih udaraca.Nakon dvanaest iscrpljujućih rundi, suci nisu imali dvojbe. Jednoglasnom odlukom pobjedu su dodijelili Ircu, koji je pred svojim navijačima postao novi svjetski prvak.

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Zuffa Boxing 10 pogledajte na Voyo.