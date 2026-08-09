Dublin je gorio: Walsh prošao kroz pakao, a McKenna osvojio pojas svjetskog prvaka
Zuffa Boxing 10 donio je boksačku noć za pamćenje
Irski boksač Aaron McKenna pobijedio je na Zuffa Boxing 10 eventu Talijana Etinosu Olihu jednoglasnom sudačkom odlukom i osvojio IBF pojas srednje kategorije.
Zuffa Boxing 10 pogledajte na Voyo.
Uvertira ispunjena uzbuđenjima
Program su otvorili Louis Greene i Daniel Buciuc. Greene je nakon šest rundi slavio sudačkom odlukom (59-55). Potom je Škot Sam Hickey podigao publiku na noge, njegov precizan desni direkt u 27. sekundi sedme runde bio je kraj za Engleza Brada Axea. Irac Joseph Ward u teškom je meču nadboksao dotad neporaženog Artjoma Kaspariana odlukom sudaca (97-93, 97-93, 96-94) nakon deset rundi.
Walsh u dramatičnom meču do pobjede
Sunaslovna borba večeri donijela je pravi triler. Domaći favorit Callum Walsh ušao je u ring protiv Engleza Tylera Dennyja. Meč je eksplodirao u prvoj rundi kada je Denny krošeom poslao Walsha na pod. Publika je zanijemila, no Walsh se brzo pribrao i u drugoj rundi uzvratio. Srušio je Dennyja savršenom kontrom. Englez se pridigao na nesigurnim nogama, ali je preživio. Borba je postala neuredna, puna klinčeva. U kaotičnoj osmoj rundi sudac je oduzeo bodove obojici, Walshu zbog držanja, a Dennyju zbog udarca u potiljak. Sudar glavama u istoj rundi otvorio je posjekotinu iznad Walshovog oka. Ipak, Irac je pokazao srce prvaka, boksao pametno do kraja i osigurao pobjedu jednoglasnom odlukom sudaca (98-91, 98-91, 96-90). Zadržao je svoj savršeni omjer.
Krunidba u glavnoj borbi večeri
Vrhunac večeri bio je okršaj za upražnjenu IBF titulu svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji između neporaženih Aarona McKenne (20-0) i Talijana Etinose Olihe (22-0). Ulog je bio ogroman, a napetost u dvorani na vrhuncu. Borba je bila taktičko nadmudrivanje. Oba borca pokazala su izniman respekt. Tražili su priliku za čisti udarac. Iako nije bilo nokdauna kao u prethodnom meču, publika je uživala u vrhunskoj tehnici. McKenna je bio taj koji je nametao tempo i plasirao veći broj značajnijih udaraca.Nakon dvanaest iscrpljujućih rundi, suci nisu imali dvojbe. Jednoglasnom odlukom pobjedu su dodijelili Ircu, koji je pred svojim navijačima postao novi svjetski prvak.