Johnny Fisher potpisao za Zuffa Boxing: 'Sve je vodilo do ovoga'

Britanski teškaš Johnny Fisher novi je član Zuffa Boxinga, projekta Dane Whitea. Popularni "The Romford Bull" napustio je Matchroom Boxing Eddieja Hearna nakon ponude koju njegov bivši promotor nije želio pratiti. Svoj debi pod novom zastavom imat će 26. rujna u londonskoj Copper Box Areni kao glavna zvijezda Zuffa Boxing 11 priredbe.

'Plivaj, hodaj ili puzi i potpiši taj ugovor'

Prelazak nije prošao tiho. Eddie Hearn, donedavni Fisherov promotor, javno je priznao da se nije mogao natjecati s ponudom Whiteove organizacije.

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"Ponuda je bila preko šest puta veća od onoga što bih mu ja platio. Rekao sam mu: 'Plivaj, hodaj ili puzi do ureda i potpiši taj ugovor prije nego što se predomisle'", otkrio je Hearn, dodavši kako vodi posao, a ne "odmaralište".

Tko je Johnny 'The Romford Bull' Fisher?

Fisher (14-1, 12 KO) je 27-godišnjak poznat po agresivnom stilu i golemoj bazi navijača, "Bull Army". Hrvatska publika ga pamti po bolnom porazu koji je u prvoj rundi nanio Alenu "The Savage" Babiću. Jedini poraz nanio mu je Dave Allen u revanšu, no vratio se pobjedom nad neporaženim Ivanom Balazom. Njegova popularnost i prodaja ulaznica ključan su razlog zašto ga Zuffa vidi kao glavnu zvijezdu.

Novi početak na velikoj pozornici

Za Fishera je ovo prekretnica. "Počinje najuzbudljivije poglavlje moje profesionalne karijere. Sve je vodilo do ovog trenutka", poručio je nakon potpisa.

Prelaskom na Sky Sports dobiva još veću vidljivost i priliku da se dokaže izvan okvira domaće scene te krene prema ozbiljnijim izazovima, ali s time dolazi i veći pritisak da isporuči atraktivne borbe kakve obećava.

Zuffa Boxing gledajte na Voyo