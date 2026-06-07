Debi Zuffa Boxing u Europi: Brutalni nokauti, dislocirano rame i mnoštvo uzbuđenja

Promocija koja namjerava promijeniti boksački krajolik stigla je na britansko tlo uz veliku buku, a prva priredba Zuffa Boxinga u Engleskoj isporučila je sve što je obećavala: brutalne borbe, brze nokaute i dramu koja se protezala i izvan ringa.

U krcatom Bournemouth International Centreu, domaći heroj Chris Billam-Smith slavio je u iscrpljujućem ratu protiv opasnog Kanađanina Ryana Rozickog, dok je sunaslovna borba ponudila jedan od najnevjerojatnijih preokreta godine. Večer je bila jasan pokazatelj namjera nove organizacije - ponuditi publici beskompromisnu akciju i stvoriti zvijezde po uzoru na UFC-ov model.

Rat iscrpljivanja u glavnoj borbi

Glavni meč večeri između bivšeg svjetskog prvaka Chrisa Billam-Smitha i Ryana Rozickog bio je ogled stilova i izdržljivosti. Od prvog zvona, Rozicki je krenuo poput vlaka bez kočnica. Nametnuo je nevjerojatan tempo, satjerao Engleza na konopce i nemilosrdno gađao tijelo, nadajući se da će slomiti otpor domaćeg borca u kasnijim rundama. Billam-Smith je u početku bio prisiljen preživljavati oluju, pametno se braniti i tražiti prilike za kontranapade.

Iako je Rozicki bio taj koji je diktirao tempo, njegova agresivnost koštala ga je boda već u drugoj rundi zbog opetovane uporabe glave. Taj trenutak kao da je dao dodatni poticaj Billam-Smithu, koji je u trećoj rundi prvi put ozbiljnije uzdrmao Kanađanina snažnom desnicom. Rozicki se uspio oporaviti i nastaviti s pritiskom, no postalo je jasno da Englez ima odgovor na njegovu sirovu snagu. Borba se pretvorila u pravi rat iscrpljivanja, s izmjenama udaraca u kojima su obojica pokazala nevjerojatnu čvrstinu. U šestoj rundi, Billam-Smith je u više navrata uzdrmao Rozickog kombinacijama, no ovaj je odbijao pasti. Ipak, šteta se akumulirala. Krajem sedme runde, još jedna razorna desnica teško je pogodila Rozickog, kojeg je od nokdauna spasilo zvono. Vidjevši u kakvom je stanju njihov borac, kut Ryana Rozickog donio je tešku, ali ispravnu odluku i predao borbu prije početka osme runde. Pobjedom je Billam-Smith sebe pozicionirao kao glavnog izazivača za prvaka Zuffe i magazina The Ring, Jaija Opetaiju, u borbi koju je i sam nazvao "neizbježnom".

Nevjerojatan povratak večeri

Ako je glavna borba bila maraton, sunaslovni okršaj u kruzer kategoriji između Cheavona Clarkea i Jacka Masseyja bio je čista drama sa scenarijem dostojnim Hollywooda. Massey je dominirao ranim rundama, a u četvrtoj je dvaput poslao Clarkea na pod. Prvo ga je srušio snažnim desnim overhandom, a nakon što se Clarke pridigao, srušio ga je ponovno kombinacijom udaraca. Clarke je izgledao potpuno izgubljeno i činilo se da je prekid borbe samo pitanje trenutka.

No, dogodilo se nešto nevjerojatno. Clarke je preživio rundu, a u pauzi se čudesno oporavio. U petoj i šestoj rundi vratio se u borbu, preuzeo inicijativu i počeo sustavno lomiti Masseyja. Potpuni preokret kulminirao je u sedmoj rundi, kada je Clarke teškom desnicom poslao Masseyja na pod. Iako se Massey pridigao, Clarke je nastavio s nemilosrdnim napadom, prisilivši suca da prekine meč. Bio je to jedan od onih povrataka koji se rijetko viđaju i koji je publiku digao na noge, potvrdivši reputaciju večeri kao spektakularne.

Poruka je jasna

Ova priredba bila je više od niza borbi; bila je to izjava o namjerama. Zuffa Boxing, nova sila u svijetu boksa, predvođena šefom UFC-a Danom Whiteom i uz potporu saudijskog kapitala, jasno je pokazala svoju filozofiju. Cijeli program bio je ispunjen borcima koji traže prekid, što je rezultiralo nizom brzih nokauta na uvodnom dijelu. Irac Stevie McKenna svog je protivnika nokautirao za samo 64 sekunde, a mladi škotski talent Sam Hickey posao je završio u drugoj rundi. Brutalnost večeri potvrdio je i prekid borbe između Leeja Cutlera i Aarona Suttona, kojoj je kraj došao u trećoj rundi nakon što je Suttonu iskočilo rame.

Međutim, događaj nije prošao bez kontroverzi. Konkurentska promocija BOXXER pokušala je pravnim putem spriječiti nastup Billam-Smitha i Hickeyja, tvrdeći da su borci još uvijek pod njihovim ugovorom. Priredba je ipak održana, a Dana White je nakon svega na konferenciji za medije iskoristio priliku za verbalni napad na promotora Eddieja Hearna, dodatno zaoštrivši odnose na britanskoj boksačkoj sceni. Ovaj potez, kombiniran s akcijom u ringu, poslao je jasnu poruku - Zuffa je stigla, i to s namjerom da poremeti postojeći poredak, a vi ju možete pratiti putem platforme VOYO.