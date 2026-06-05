Povratak šampiona u Bournemouth: Može li tehničar preživjeti uragan iz Kanade

Nova era boksa spušta se na južnu obalu Engleske. U subotu, 6. lipnja, Bournemouth International Centre postat će epicentar boksačkog svijeta, domaćin prvog britanskog događaja u organizaciji ambicioznog Zuffa Boxinga.

Promocija koja je već uzdrmala američku scenu sada prelazi Atlantik, a za svoj debi pripremila je poslasticu - okršaj u samom vrhu kruzer kategorije. U glavnoj ulozi naći će se domaći heroj i bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith, koji će pred svojom publikom morati ukrotiti razornu snagu jednog od najopasnijih udarača današnjice, Kanađanina Ryana Rozickog. Ovo nije samo borba za ranking; ovo je sudar filozofija, ispit izdržljivosti i, za pobjednika, ulaznica za meč protiv neprikosnovenog vladara divizije, Jaija Opetaie.

Chris Billam-Smith: Čelična brada

Za Chrisa "The Gentlemana" Billam-Smitha (21-2, 13 KO), ova borba predstavlja povratak korijenima. Bournemouth je grad u kojem je gradio karijeru, dvorana u kojoj je ostvario tri važne pobjede, a stadion lokalnog nogometnog kluba AFC Bournemouth mjesto je na kojem je 2023. godine doživio vrhunac, svladavši Lawrencea Okoliea i osvojivši WBO svjetski naslov. Taj trenutak bio je kruna karijere koja ga je vodila kroz osvajanje Commonwealth, britanske i europske titule, potvrđujući ga kao jednog od najkvalitetnijih i najizdržljivijih boraca svoje generacije.

Foto: Bradley Collyer/PA Images/Profimedia

Pod vodstvom cijenjenog trenera Shanea McGuigana, 35-godišnji Britanac razvio se u tehnički potkovanog i taktički iznimno inteligentnog boksača. Njegova najveća vrlina je sposobnost da primi udarac i nastavi se boriti po svom planu, što je demonstrirao u iscrpljujućim ratovima od dvanaest rundi protiv boraca poput Isaaca Chamberlaina ili u revanšu u kojem je dominantno svladao Richarda Riakporhea, jedinog čovjeka koji ga je do tada pobijedio. Iako je WBO pojas izgubio u studenom 2024. u meču za ujedinjenje titula protiv meksičke zvijezde Gilberta Ramíreza, Billam-Smith nikada u karijeri nije bio zaustavljen. Poraz ga je samo dodatno motivirao. Potpis višegodišnjeg ugovora sa Zuffa Boxingom bio je logičan korak. "Ovo je ogromna prilika za mene, ponovno pred mojim nevjerojatnim navijačima", izjavio je Billam-Smith.

Ryan Rozicki: Nokaut-mašina

S druge strane ringa stajat će čovjek čija statistika ledi krv u žilama. Ryan "The Bruiser" Rozicki (21-1-1, 20 KO) dolazi iz Nove Škotske u Kanadi s jednim ciljem - prekinuti borbu prije posljednjeg gonga. Njegov omjer pobjeda nokautom od gotovo 95 posto priča je za sebe. Od dvadeset i jedne pobjede, čak dvadeset ih je ostvario prekidom, a nevjerojatnih osamnaest dogodilo se unutar prve tri runde. Njegova sirova snaga i neumoljivi pritisak predstavljaju potpunu suprotnost Billam-Smithevom proračunatom stilu.

Ovaj 31-godišnjak je hodajuća opasnost, borac koji lovi nokaut od prve sekunde. Njegov jedini poraz u karijeri dogodio se 2021. godine kada je prihvatio meč protiv Oscara Rivasa za WBC naslov u bridgerweight kategoriji, diviziji iznad njegove prirodne. Činjenica da se hrabro borio dvanaest rundi s većim i jačim protivnikom samo dodatno svjedoči o njegovoj čvrstini. Za Rozickog, ovo će biti prvi profesionalni nastup izvan Sjeverne Amerike, što sa sobom nosi ogroman pritisak borbe na gostujućem terenu pred publikom koja će zdušno navijati protiv njega. Ipak, Kanađanina to ne brine. "To je teška borba i upravo to sam želio kada sam potpisao za Zuffa Boxing", poručio je. "Poštujem ono što on donosi, ali još nije bio u ringu s nekim poput mene. Navijači će dobiti pravu borbu." Njegov promotor Daniel Otter bio je još direktniji: "Šestog lipnja boksački svijet otkrit će jednu od najbolje čuvanih tajni boksa - Ryana Rozickog." Pitanje koje se nameće jest može li njegova razorna moć slomiti čeličnu bradu bivšeg svjetskog prvaka ili će ga Billam-Smith svojim iskustvom i taktičkom zrelošću uvući u duboke vode gdje snaga sama po sebi više nije dovoljna.

Kako pratiti spektakl

Ovaj boksački događaj označava važan trenutak za Zuffa Boxing, koji ovim iskorakom u Ujedinjeno Kraljevstvo jasno pokazuje svoje globalne ambicije. Svi ljubitelji boksa u Hrvatskoj Zuffa boxing 07 moći će pratiti uživo putem platforme VOYO. Prijenos uživo iz Bournemoutha započinje u subotu, 6. lipnja, u 20:00 sati.