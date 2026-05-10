Evo kada i gdje gledati boksački spektakl: Sin legende na teškom ispitu protiv razornog Ukrajinca

Nova boksačka sila na svjetskoj sceni, Zuffa Boxing, nastavlja s predstavljanjem vrhunskih priredbi, a šesto izdanje donosi nam borilački spektakl izravno iz srca Las Vegasa.

U noći s nedjelje na ponedjeljak, 11. svibnja, s početkom u 3 sata ujutro po našem vremenu, Meta APEX će ugostiti osam uzbudljivih mečeva. U glavnoj borbi večeri snage će odmjeriti Shane Mosley Jr., sin boksačke legende, i opasni ukrajinski nokauter Serhii Bohačuk, a cijeli događaj moći ćete pratiti uživo na VOYO.

Sudar stilova za prevlast u srednjoj kategoriji

Glavna borba večeri donosi okršaj koji obećava vatromet u ringu. Shane Mosley Jr. (22-5, 12 KO) ulazi u ovaj meč s jasnim ciljem - započeti novi pohod prema vrhu srednje kategorije pod okriljem nove promocije. Odlučan da se odmakne od goleme sjene svog oca, člana Kuće slavnih, Mosley je spreman iskovati vlastitu ostavštinu i postati Zuffa prvak. "Spreman sam za novi početak", izjavio je uoči meča, naglašavajući kako se nada da će ga pobjeda katapultirati prema borbi za naslov. Njegova tehnika i iskustvo stečeno u borbama s vrhunskim protivnicima bit će ključni, no pred njim stoji jedan od najtežih mogućih izazova.

S druge strane ringa čeka ga Serhii Bohačuk (27-3), Ukrajinac s nevjerojatnim omjerom od 24 nokauta u svojim pobjedama. Bohačuk je već debitirao za Zuffa Boxing i ostvario pobjedu podijeljenom odlukom sudaca u veljači. Nakon što se prethodno borio u kategoriji do 70 kilograma, sada se osjeća kao kod kuće u srednjoj kategoriji. "To je moja divizija", jasno je poručio agresivni Ukrajinac, uvjeren u svoju snagu i pobjedu protiv Mosleyja. Za njega je ovo prilika da drugom uzastopnom pobjedom potvrdi status glavnog kandidata za inauguracijsku Zuffa titulu.

Zuffina vizija: Borbe koje fanovi žele vidjeti

Ovaj događaj još je jedan dokaz ambicije Dane Whitea i njegove organizacije da uzdrmaju boksački svijet. Pristup je jednostavan, a najbolje ga je sažeo sam White nakon potpisivanja ugovora s britanskom zvijezdom Conorom Bennom: "Zuffa Boxing se vrti oko organiziranja borbi koje fanovi zaista žele vidjeti. Bez politike."

Tu viziju dijeli i Benn, koji je pojačao redove Zuffe. "Naši ciljevi su usklađeni. Želimo ljudima dati mega-borbe. One kojih se sjećate. Povijest, nasljeđe - to je ono o čemu se radi."

Neporaženi Perella protiv povratnika "Hammer Handsa"

Jednako zanimljiv bit će i sunaslovni meč večeri u velter kategoriji, u kojem se susreću Julian "Hammer Hands" Rodriguez (25-1, 15 KO) i neporaženi James Perella (21-0, 15 KO). Rodriguezova karijera je priča o nevjerojatnom povratku. Vratio se jači no ikad, upisavši pobjede kao autsajder i demonstriravši iznimnu mentalnu snagu. Njegov protivnik, Perella, kasno je ušao u profesionalne vode, ali je izgradio savršen omjer.

Perella, koji ima značajnu prednost u visini i dosegu, pun je samopouzdanja. "Namjeravam izgledati jako lijepo i nakon borbe, jer ću ga držati na distanci", rekao je kroz smijeh. "Ako plan uspije, on me nikada neće pogoditi." Perella je poznat kao ovisnik o adrenalinu koji je skakao padobranom i penjao se po stijenama, a boks je pronašao kao savršen posao za nekoga tko traži uzbuđenje.

Buduće zvijezde i okršaji neporaženih

Glavni dio programa upotpunit će još jedan sudar neporaženih boraca u srednjoj kategoriji. Meksički osvajač olimpijske bronce, Misael Rodriguez (16-0, 8 KO), suočit će se s grčkim nokauterom Andreasom Katzourakisom (16-0, 11 KO). Rodriguez je već impresionirao u svom debiju za Zuffu, a sada ga čeka najteži test dosadašnje karijere.

Uvodni dio priredbe nudi nekoliko iznimno zanimljivih mečeva. Posebnu pažnju privlači dvoboj u teškoj kategoriji između mladog prospekta Da’Maziona Vanhoutera (11-0) i Raphaela Murphyja (18-1). Uzbuđenja neće nedostajati ni u poluteškoj kategoriji, gdje se sastaju Suray Mahmutović i neporaženi Raphael Monny, a u lakoj kategoriji gledat ćemo sudar neporaženih boraca Justina Vilorije i Ivana Ortiza.

Šesta Zuffa priredba ponovno potvrđuje viziju Dane Whitea i njegovog tima - stvoriti platformu koja kombinira etablirana imena, neporažene talente u usponu i buduće zvijezde. Spajanjem kompetitivnih mečeva i globalne dostupnosti, Zuffa Boxing nastavlja graditi svoj brend i pružati fanovima boksačke spektakle koje ne smiju propustiti.

Gdje i kada gledati?

Zuffa Boxing 06 priredba dostupna je za gledanje putem VOYO platforme. Uvodne borbe počinju u ponoć po našem vremenu, dok se početak glavnog dijela programa očekuje oko 3 sata ujutro.

