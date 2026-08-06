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Nešto sasvim drugačije: Recept za kremaste njoke s limunom i tikvicama
Zvijezde jela su njoki koji u kombinaciji s tikvicama stvaraju jelo koje predstavlja nutritivno uravnotežen i zasitan obrok
6.8.2026.
6:08
Shutterstock
Danielle Brown, autorica popularnog Instagram profila healthygirlkitchen, ponovno je oduševila pratitelje objavivši recept za kremaste njoke s limunom i tikvicama koji se pripremaju u samo jednoj tavi.
Recept za kremaste njoke s limunom i tikvicama
Sastojci:
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 ljutika, sitno nasjeckana
- 2 češnja češnjaka, mljevena
- 2 srednje tikvice, narezane na kockice
- 500 g njoka (po izboru, mogu i bezglutenski)
- 400 ml punomasnog kokosovog mlijeka (iz konzerve)
- 3 žlice prehrambenog kvasca (daje sirasti okus)
- 1 limun (sok i korica)
- Sol i papar po ukusu
- Za posluživanje: svježi bosiljak, veganski parmezan, prepržene krušne mrvice
Priprema korak po korak:
- Pripremite povrće: U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i mljeveni češnjak te pirjajte minutu-dvije dok ne zamirišu.
- Dodajte tikvice: U tavu dodajte tikvice narezane na kockice. Nastavite pirjati oko 5 minuta, dok tikvice ne omekšaju i ne dobiju lagano zlatnu boju.
- Spojite sastojke: U tavu s povrćem dodajte sirove njoke, punomasno kokosovo mlijeko, prehrambeni kvasac i svježe iscijeđeni sok limuna. Sve dobro promiješajte kako bi se sastojci sjedinili.
- Kuhajte: Smanjite vatru, poklopite tavu i pustite da se jelo krčka 8-10 minuta, ili dok njoki ne postanu mekani i umak se ne zgusne. Škrob iz njoka pomoći će u stvaranju kremaste teksture.
- Završni dodaci: Maknite tavu s vatre. Začinite solju i paprom po ukusu. Prije posluživanja, jelo pospite svježim bosiljkom, veganskim parmezanom ili preprženim krušnim mrvicama za dodatnu hrskavost.
Zvijezde jela su njoki, a koje se tradicionalno rade od kuhanog krumpira i brašna. U kombinaciji s tikvicama, ljetnim povrćem koje je bogato vitaminima C i A, kalijem i antioksidansima, ovo jelo predstavlja nutritivno uravnotežen i zasitan obrok. Ponekad je upravo jelo iz jedne tave sve što je potrebno da bi se osvojila i srca i nepca.
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