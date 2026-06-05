Amerikanac ne dvoji: 'Hrgović se dokazao u ratu, moram ga podržati'

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović trebao bi se u sljedećem meču boriti protiv Mosesa Itaume, 21-godišnje britanske zvijezde koju su prozvali 'novim Mikeom Tysonom', a ishod tog meča mogao bi biti odlučujući za obojicu. Za Hrgovića jer bi ga pobjeda jako približila borbi za titulu, a za Itaumu zato što bi mu to bio prvi ispit s boksačem koji zna odgovoriti na pritisak i ostati priseban nakon razmjena teških udaraca.

Itauma ima omjer od 14-0, a do 12 pobjeda je stigao nokautom. Do sada je protivnike rješavao dosta rano i zato je Hrgović, iza kojega su tri uzastopne pobjede, za njega veliki izazov.

O meču Itaume i Hrgovića progovorio je američki teškaš, prijatelj i bivši sparing partner našeg 'El Animala', Jarrell "Big Baby" Miller. Amerikanac je i bivši protivnik Mirka Crocopa Filipovića, od kojega je izgubio prije 12 godina.

"Hrgović je vrlo izdržljiv borac i dokazao se u ratu. Neće srljati i praviti gluposti, neće napraviti glupost. A ima stvarno dobar udarac. Vidjet ćemo gdje je Itauma, sada kada stane pred borcem koji je među deset najboljih. Iskreno, svi njegovi dosadašnji protivnici prerano su predali", jasno je rekao Miller u podcastu Second Out.

"Blizak sam s Hrgovićem. On je jedan od mojih prijatelja. Trenirali smo na Floridi i puno puta sparirali. Moram podržati svog prijatelja. Navijat ću za Hrgovića", zaključio je.