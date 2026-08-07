Potres zatresao Kvarner, osjetili ga mnogi: 'Kratko, ali jako'

Seizmološka služba zabilježila je slabi potres tijekom noći u 1.20 sati na području Novog Vinodolskog.

Kako su naveli na svojim stranicama, epicentar je bio 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog.

Magnituda potresa iznosila je 3.5 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS ljestvice.

Mnogi su osjetili ovo podrhtavanje tla i u samo nekoliko sati ostavili više stotina komentara na platformi Europskog-mediteranskog seizmološkog centra.

Stanovnici Novog Vinodolskog, ali i Crikvenice, Selca, Krka te drugih okolnih mjesta napisali su:

"Dva duboka udara"; "Dobro je zdrmalo"; "Udar uz tutnjavu i nakon toga trešnja", "Jako neugodno"; "Kratko ali jako".