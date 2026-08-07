FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U NOĆI /

Potres zatresao Kvarner, osjetili ga mnogi: 'Kratko, ali jako'

Potres zatresao Kvarner, osjetili ga mnogi: 'Kratko, ali jako'
×
Foto: Screenshot X/EMSC

Epicentar je bio 11 kilometara od Novog Vinodolskog

7.8.2026.
6:39
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot X/EMSC
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Seizmološka služba zabilježila je slabi potres tijekom noći u 1.20 sati na području Novog Vinodolskog.

Kako su naveli na svojim stranicama, epicentar je bio 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog.

Magnituda potresa iznosila je 3.5 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS ljestvice.

Mnogi su osjetili ovo podrhtavanje tla i u samo nekoliko sati ostavili više stotina komentara na platformi Europskog-mediteranskog seizmološkog centra.

Stanovnici Novog Vinodolskog, ali i Crikvenice, Selca, Krka te drugih okolnih mjesta napisali su:

"Dva duboka udara"; "Dobro je zdrmalo"; "Udar uz tutnjavu i nakon toga trešnja", "Jako neugodno"; "Kratko ali jako". 

PotresKvarnerEmsc
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike