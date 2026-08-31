Indijski redovnik zbog zavjeta nije sjeo već pet godina: Ne odustaje unatoč brojnim posljedicama

Indijski redovnik Daulat Giri Ji Maharaj odlučio se na iznimno težak vjerski zavjet: punih 12 godina neće sjesti niti leći.

U uspravnom položaju redovnik je od 2021. godine, a unatoč brojnim zdravstvenim problemima, ne namjerava odustati.

Maharaj pripada skupini poznatoj kao Khareshwari čiji se članovi zavjetuju da će dugo vremena ostati na nogama jer vjeruju da im takva fizička patnja pomaže u pročišćavanju duše i približavanju božanstvu Shivi, piše Newsner.

Snimka u nastavku je uznemirujuća:

Berdiri 5 Tahun



Daulat Giri Ji Maharaj sudah berdiri selama 5+ tahun



tidak pernah sekalipun duduk/rebahan.



Warga sekitar bantu rawat kakinya dengan ramuan herbal.



Ini ritual tebus dosa 'Khadeshwari Tapasya' di India



Tujuannya? Ingin bertemu Dewa Shiva.



Sudah Ketemu? belum.… — Silvester Ad Astra (@KenalKripto) June 13, 2026

Fizička cijena duhovnog zavjeta

Prema pisanju indijskih medija, Maharaj je napustio je fakultetsko obrazovanje kako bi se u potpunosti posvetio duhovnom životu. Vjeruje da se duhovno prosvjetljenje može postići kroz patnju, disciplinu i žrtvovanje.

Kako bi ostao uspravan, Maharaj se danas mora oslanjati na pojaseve i ljuljačke jer su mu noge postale previše slabe i oštećene da bi ga same držale. Noge su mu otekle i promijenile boju tijekom proteklih pet godina.

Prema riječima medicinskih stručnjaka, dugotrajno stajanje prisiljava vene u nogama da rade protiv gravitacije kako bi vratile krv u srce.

Bez prirodnog pumpajućeg pokreta koji dolazi s hodanjem ili sjedenjem, krv se nakuplja u potkoljenicama, što dovodi do oteklina i bolova koji s vremenom mogu prerasti u opasnija stanja poput duboke venske tromboze.