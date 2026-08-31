FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FIZIČKA CIJENA VJERE /

Indijski redovnik zbog zavjeta nije sjeo već pet godina: Ne odustaje unatoč brojnim posljedicama

Indijski redovnik zbog zavjeta nije sjeo već pet godina: Ne odustaje unatoč brojnim posljedicama
×
Foto: Screenshot/ X

Kako bi ostao uspravan, Maharaj se danas mora oslanjati na pojaseve i ljuljačke jer su mu noge postale previše slabe i oštećene da bi ga same držale

31.8.2026.
13:55
Webcafe.hr
Screenshot/ X
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Indijski redovnik Daulat Giri Ji Maharaj odlučio se na iznimno težak vjerski zavjet: punih 12 godina neće sjesti niti leći.

U uspravnom položaju redovnik je od 2021. godine, a unatoč brojnim zdravstvenim problemima, ne namjerava odustati.

Maharaj pripada skupini poznatoj kao Khareshwari čiji se članovi zavjetuju da će dugo vremena ostati na nogama jer vjeruju da im takva fizička patnja pomaže u pročišćavanju duše i približavanju božanstvu Shivi, piše Newsner.

Snimka u nastavku je uznemirujuća:

Fizička cijena duhovnog zavjeta

Prema pisanju indijskih medija, Maharaj je napustio je fakultetsko obrazovanje kako bi se u potpunosti posvetio duhovnom životu. Vjeruje da se duhovno prosvjetljenje može postići kroz patnju, disciplinu i žrtvovanje.

Kako bi ostao uspravan, Maharaj se danas mora oslanjati na pojaseve i ljuljačke jer su mu noge postale previše slabe i oštećene da bi ga same držale. Noge su mu otekle i promijenile boju tijekom proteklih pet godina.

Prema riječima medicinskih stručnjaka, dugotrajno stajanje prisiljava vene u nogama da rade protiv gravitacije kako bi vratile krv u srce.

Bez prirodnog pumpajućeg pokreta koji dolazi s hodanjem ili sjedenjem, krv se nakuplja u potkoljenicama, što dovodi do oteklina i bolova koji s vremenom mogu prerasti u opasnija stanja poput duboke venske tromboze.

RedovnikIndijaVjerski
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike