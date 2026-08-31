Indijski redovnik zbog zavjeta nije sjeo već pet godina: Ne odustaje unatoč brojnim posljedicama
Kako bi ostao uspravan, Maharaj se danas mora oslanjati na pojaseve i ljuljačke jer su mu noge postale previše slabe i oštećene da bi ga same držale
Indijski redovnik Daulat Giri Ji Maharaj odlučio se na iznimno težak vjerski zavjet: punih 12 godina neće sjesti niti leći.
U uspravnom položaju redovnik je od 2021. godine, a unatoč brojnim zdravstvenim problemima, ne namjerava odustati.
Maharaj pripada skupini poznatoj kao Khareshwari čiji se članovi zavjetuju da će dugo vremena ostati na nogama jer vjeruju da im takva fizička patnja pomaže u pročišćavanju duše i približavanju božanstvu Shivi, piše Newsner.
Snimka u nastavku je uznemirujuća:
Fizička cijena duhovnog zavjeta
Prema pisanju indijskih medija, Maharaj je napustio je fakultetsko obrazovanje kako bi se u potpunosti posvetio duhovnom životu. Vjeruje da se duhovno prosvjetljenje može postići kroz patnju, disciplinu i žrtvovanje.
Kako bi ostao uspravan, Maharaj se danas mora oslanjati na pojaseve i ljuljačke jer su mu noge postale previše slabe i oštećene da bi ga same držale. Noge su mu otekle i promijenile boju tijekom proteklih pet godina.
Prema riječima medicinskih stručnjaka, dugotrajno stajanje prisiljava vene u nogama da rade protiv gravitacije kako bi vratile krv u srce.
Bez prirodnog pumpajućeg pokreta koji dolazi s hodanjem ili sjedenjem, krv se nakuplja u potkoljenicama, što dovodi do oteklina i bolova koji s vremenom mogu prerasti u opasnija stanja poput duboke venske tromboze.