Na južnim obroncima Krndije smjestio se vinogradarski položaj Vinkomir. Upravo s ovog jedinstvenog položaja dolazi Graševina Vinkomir, vino koje povezuje karakter sorte s posebnostima mjesta na kojem nastaje. Svaka berba tako donosi svoj izraz položaja, uz prepoznatljivu svježinu, sklad i karakter koji se vežu uz Vinkomir.

Foto: Kutjevo

Nova berba 2025. godine ističe se zlatno-žutom bojom te zavodljivim mirisom u kojem se isprepliću arome breskve, zrele jabuke i žutog cvijeća. Na nepcu donosi razgranatu, sočnu i skladnu teksturu, uz ugodnu svježinu, diskretne floralne i mineralne tonove te dug i izražajan završetak.

Foto: Kutjevo

Kvaliteta Graševine Vinkomir potvrđena je i kroz prethodne berbe koje nastavljaju osvajati priznanja na prestižnim međunarodnim vinskim ocjenjivanjima. Berba 2024. osvojila je zlatnu medalju na Mundus Vini Spring Tasting 2026., dok je na Decanter World Wine Awards 2026. nagrađena srebrnom medaljom. Nova priznanja potvrđuju kontinuitet kvalitete i prepoznatljiv karakter Graševine Vinkomir na međunarodnoj vinskoj sceni.

Foto: Kutjevo

Nova berba Graševine Vinkomir 2025. dostupna je za kupnju putem webshopa Vinarije Kutjevo. Ljetno vrijeme idealno je za dobre trenutke i vrhunska vina, a uz kod LJETO26 ostvaruje se 10 % popusta na kupnju putem webshopa. Posjetite www.kutjevo.com/webshop i otkrijte ponudu Vinarije Kutjevo.