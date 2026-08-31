Slaven Bilić stvara neku novu Hrvatsku: Evo tko 'leti van' i kakvo je stanje s Modrićem

Točno za tjedan dana, odnosno 7. rujna, trebao bi biti objavljen prvi popis Hrvatske pod novim-starim izbornikom Slavenom Bilićem.

Očekuje se kako će Hrvatska u novi ciklus otići i s novim rosterom, a kako prenose Sportske novosti, ondje vjerojatno neće biti nekolicine igrača koji su bili sastavni dio Dalićeve Hrvatske. Navode kako bi Bilić s popisa trebao izostaviti Duju Ćaleta-Cara, Kristijana Jakića, Nikolu Moru i Tonija Fruka, dok bi poziv trebali dobiti neki od igrača koji dosad nisu bili dio reprezentacije.

Tu se u prvom redu misli na Josipa Mišića, Darka Nejašmića ili igrača s pretpoziva poput Luke Stojkovića, Adriana Segečića ili Diona Drene Belje. Upravo je napadač Dinama najveća "slatka muka" jer je i on, kao i njegovi konkurenti (Matanović, Musa i Budimir), u sjajnoj formi. Budući da se radi o četiri igrača na istoj poziciji, netko će najvjerojatnije "izvisiti", a tko će to biti, tek treba vidjeti.

No, ipak je najbitnija informacija ona oko Luke Modrića. Hrvatski je kapetan izbornika zamolio za još malo vremena, a kako javlja Večernji list, konačnu će odluku oko nastavka ili odlaska iz reprezentacije Modrić donijeti u sljedećih par dana.

Kada uzmemo u obzir sve navedeno, kao i ozljede nekih igrača (npr. Kramarića koji se tek vraća na teren), možemo zaključiti kako nas očekuje jedna posve nova i drukčija Hrvatska.

Prvu utakmicu pod novim izbornikom Hrvatska igra 26. rujna u Pragu, a osim nje u ovom ciklusu igrat će se i dvije utakmice protiv Španjolske (29. rujna i 6. listopada) te utakmica protiv Engleske (3. listopada).