Kći bivšeg premijera organizirala zabavu koja je porezne obveznike koštala 8 milijuna eura!

Budimpeštu su u svibnju 2024. posjetili brojni svjetski influenceri, među njima YouTuber David Dobrik, britanski boksač i reality zvijezda Tommy Fury te influencerice Olivia Palermo i Hannah Stocking. Njihov posjet mađarskoj prijestolnici organizirala je Mađarska turistička agencija (MTÜ), a troškove su snosili mađarski porezni obveznici, piše 444.hu. Iako je prvotno rečeno da je ekstravaganta zabava s troškovima selebritija koštala oko četiri milijuna eura, na kraju se ispostavilo da je cijena bila duplo veća.

Iza projekta, prema dostupnim informacijama, stajala je Ráhel Orbán, kći sada već bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbána. Ráhel, idejna začetnica novih smjerova u turizmu i novog imidža grada, došla je na zamisao da strani influenceri s velikim brojem pratitelja posjete mađarsku prijestolnicu te putem posebno osmišljenog programa objavljuju sadržaj o tome kakvo je Budimpešta otmjeno mjesto.

A Magyar Turisztikai Ügynökség korábban azt állította, 1,5 milliárdot fizettek az influenszereknek a 2024-es bulin, de ez nem volt igaz. Közérdekű adatigényléssel kértük ki a neveket, a helyszíneket, a programokat és a költségeket.



Székely Sarolta cikke a 444-en:… pic.twitter.com/BXCATQF2r8 — 444 (@444hu) August 31, 2026

MTÜ je projekt "Budapest Influencer Trip" najavio u travnju 2024. Tada je direktor agencije László Könnyid najavio dolazak pedesetak stranih blogera i vlogera s više od deset međunarodnih tržišta, uz još stotinjak domaćih kreatora sadržaja. Influenceri su u Budimpešti boravili od 22. do 24. svibnja, a tijekom posjeta sudjelovali su u nizu ekskluzivnih događanja. Među njima su bili brunch u luksuznom hotelu Párizsi Udvar te zabava na Ribarskoj utvrdi, uz nastupe poznatih DJ-eva Guya Gerbera i The Martinez Brothers.

Na popisu David Dobrik i Tommy Fury

Popis svih pozvanih influencera nije bio javno objavljen, pa se o sudionicima moglo zaključivati uglavnom na temelju njihovih objava na društvenim mrežama. Među njima je bio David Dobrik, YouTuber slovačkog podrijetla koji je izgradio karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama i ima desetke milijuna pratitelja.

Pozvan je bio i Tommy Fury, britanski profesionalni boksač, reality zvijezda i polubrat bivšeg svjetskog prvaka Tysona Furyja. Na putovanju su sudjelovale i influencerice Olivia Palermo, Devon Rodriguez i Hannah Stocking. Jedna od gošći, influencerica Kefaja Abudaje, u objavljenom videu zahvalila je Ráhel Orbán na organizaciji putovanja.

"Rahel, volimo te, zaista, i hvala ti na svemu. Divna si, uživamo u svakom trenutku ovdje. Kunem se, stvarno tako mislim, i ne samo ja, već sve djevojke", posvetila joj je objavu.

Mađarska vlada događaj je branila tvrdnjom da je razvoj turizma pitanje od nacionalnog interesa, s obzirom na to da taj sektor osigurava egzistenciju stotinama tisuća obitelji.

Posao dobile tvrtke bliske vlasti

Za organizaciju kampanje, odabir influencera i komunikaciju bile su angažirane tvrtke New Land Media i Media Dynamics, u vlasništvu mađarskog poduzetnika Gyule Balásyja. Prema pisanju mađarskog portala 444.hu, Balásyjeve tvrtke godinama ostvaruju značajne prihode kroz državne ugovore za marketinške i komunikacijske usluge. Sudjelovale su i u međunarodnoj promotivnoj kampanji povezanoj s dolaskom influencera u Budimpeštu.

Troškovi projekta već su ranije izazvali kritike, osobito zbog angažmana Ráhel Orbán, uključivanja luksuznih hotela i ugostiteljskih objekata povezanih s poslovnim krugovima bliskima vlasti te ukupne cijene projekta. Prema ranijim navodima mađarskih dužnosnika, inicijativa je stajala oko 1,5 milijardi forinti, odnosno nešto više od četiri milijuna eura.

No dokumenti pribavljeni nakon zahtjeva za pristup informacijama pokazuju da je stvarni trošak bio znatno veći. Prema tim podacima, riječ je o iznosu od oko 3 milijarde forinti, odnosno oko osam milijuna eura. U projekt su, među ostalim, bili uključeni smještaj, luksuzni restorani i privatna događanja za strane i domaće influencere.

Kritičari su stoga doveli u pitanje opravdanost trošenja javnog novca na ekskluzivni program za influencere, dok su mađarske vlasti inzistirale na tome da je riječ o ulaganju u međunarodnu promociju Budimpešte i mađarskog turizma.