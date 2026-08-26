Zamjenica gradonačelnika i autorica ideje tek nakon otkrivanja skulpture shvatila na što podsjeća

Prošlog tjedna u mađarskom Memorijalnom parku u Devecseru svečano je otkriven spomenik Mohačkoj bitci. No, nije trebalo dugo da korisnici interneta u njemu vide nešto sasvim drugo od onoga što je bilo zamišljeno.

Kip, koji je prema izvornom planu trebao prikazivati orla raširenih krila s kacigom na vrhu, na brojnim je mrežama postao poznat kao - krilati falus. Zamjenica gradonačelnika, koja je ujedno i autorica ideje rekla je da je tek nakon medijskih napisa shvatila na što skulptura podsjeća, pa je donesena odluka da se zamijeni.

"Tijekom planiranja nismo vidjeli ono što je s vremenom postalo očito. Nismo primijetili, ali u umjetnosti svatko ima pravo vidjeti ono što sam želi vidjeti te u potpunosti to prihvaćam", rekla je zamjenica gradonačelnika Veszpréma Hajnalka Nyárs.