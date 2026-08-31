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OČEVID U TIJEKU /

Tragedija na brodu u Bakru: Radnik pao tijekom prekrcaja tereta i poginuo

Tragedija na brodu u Bakru: Radnik pao tijekom prekrcaja tereta i poginuo
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Foto: Net.hr

Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 12 sati

31.8.2026.
15:43
Hina
Net.hr
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Radnik Luke Rijeke (54)  poginuo je u ponedjeljak na brodu Sara Star u lučkom terminalu u Bakru, dok se s tog broda prekrcavao teret, doznaje se iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Policija je dojavu o nesreći primila oko 12 sati, a prema prvim podacima, radnik je stradao pri padu tijekom rada na brodu.

U tijeku je očevid na mjestu nesreće nakon kojega će biti poznato više detalja o pogibiji lučkog radnika.

Poginuli
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