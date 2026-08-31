Lionel Messi rekao je posljednje zbogom!

Lionel Messi odlazi u reprezentacijsku mirovinu! Ponajbolji nogometaš svih vremena na svojim je društvenim mrežama objavio kako napušta argentinsku nogometnu reprezentaciju.

Messijevo oproštajno pismo prenosimo u cijelosti.

"Nakon vremena proteklog od finala i nakon mnogo razmišljanja, želim svima obznaniti da se povlačim iz reprezentacije...

Bila je to odluka koja je boljela – i duboko u sebi još uvijek boli – ali shvaćam da je došlo vrijeme. Kunem vam se da sam uvijek davao sve od sebe – ne samo posljednjih godina kad smo osvojili sve, već i prije toga; uvijek sam se borio i ostavljao srce na terenu za ovaj dres, kako bih vam donio radost i učinio da se ponosite što ste Argentinci kroz nogomet.

Vrijeme curi, poglavlja se zatvaraju, a ovo je ono koje me duboko boli. Volim, volio sam i uvijek ću voljeti biti dio reprezentacije. Dao sam sve što sam imao; nemam više što dati, a osim toga, dolaze sjajni mladi igrači koji zaslužuju biti ovdje. Hvala vam na svoj ljubavi i podršci tijekom ovih 20 godina. Jako će mi nedostajati zvuk vašeg navijanja dok sam na terenu. Sada ću biti samo jedan od vas, navijati i pružati podršku izvana (u dobrim i lošim trenucima – posebno u onim lošima).

Hvala mojoj obitelji što je uvijek bila uz mene, što me pratila na ovom putovanju – tako lijepom, a opet tako teškom. Hvala svakom treneru, suigraču i dužnosniku s kojima sam dijelio ovaj put. Nosim sa sobom nezaboravne uspomene i trenutke. Odlazim mirne savjesti i ponosan što sam vam – zajedno sa svojim suigračima – pružio trenutke o kojima smo nekad samo sanjali. Bilo je nevjerojatno iskustvo proživjeti sve ovo s vama. Volim vas!

Hvala Ti, Bože, što si me učinio Argentincem.

Naprijed, Argentina!

*Ove sam riječi napisao 21. srpnja, dva dana nakon finala. Danas, nakon onoga što se dogodilo s mojim tatom, još sam uvjereniji u to nego prije."

Messi je za reprezentaciju Argentine debitirao 2005. godine. U 21 godini reprezentacijske karijere, upisao je čak 207 nastupa za La Albiceleste i zabio nevjerojatnih 125 golova. Nastupio je na šest Svjetskih prvenstava. Jedno je osvojio, a igrao je još dva finala. Dva puta je osvajao Copa Americu.