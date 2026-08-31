MotoGP zvijezda dotaknula dno pa šokirala priznanjem: 'Ponižen sam, ne vidim izlaz'

Francesco Bagnaia prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja svoje MotoGP karijere. Tvornički vozač Ducatija nakon vrlo lošeg vikenda u Aragonu otvoreno je priznao da se osjeća poniženo te da trenutačno ne vidi izlaz iz problema koji ga prate već neko vrijeme.

Talijan je vikend u MotorLand Aragonu završio bez ijednog boda. U sprint utrci zauzeo je tek 11. mjesto, dok je u nedjeljnoj glavnoj utrci odustao nakon pada.

Takav rasplet posebno je bolan jer je Bagnaia prije ljetne stanke pokazivao znakove ozbiljnog napretka. U Brnu je čak stigao do pobjede u sprintu, no nakon nastavka prvenstva njegove su izvedbe ponovno krenule silaznom putanjom.

Nakon drugog uzastopnog vikenda bez osvojenih bodova, dvostruki svjetski prvak nije skrivao razočaranje.

„Dajem sve od sebe u svakoj situaciji i na svakom treningu. U garažu dolazim pokušavajući što jasnije objasniti što se događa jer svi zajedno tražimo rješenje, ali ono jednostavno ne dolazi“, rekao je Bagnaia.

Posebno ga frustrira činjenica da ni maksimalan trud trenutačno ne donosi željeni rezultat.

„Kada imate vikend poput ovoga ili onoga u Silverstoneu, gurate do krajnjih granica, a opet vozite sekundu sporije od najbržih. To vas potpuno slomi i u ovom je trenutku za mene ponižavajuće.“

Bagnaia je potom priznao koliko je situacija ozbiljna.

„Ovo je možda jedan od najnižih trenutaka moje sportske karijere. Trenutačno ne vidim izlaz, a situacija je praktički ista kao na početku sezone. U posljednje dvije utrke kao da je postala još gora i zato je jako teško.“

Problemi su bili vidljivi već u petak. Bagnaia je trening završio na 13. mjestu, dok su svi ostali Ducatijevi vozači izborili izravan prolazak u Q2. Nakon treninga čak se zaustavio na stazi kako bi se smirio prije povratka u garažu jer nije želio doći pred momčad dok je još bio ljutit na samoga sebe.

U kvalifikacijama je pokazao nešto bolji ritam, ali u sprintu ponovno nije imao dovoljno brzine za borbu za prvih deset pozicija.

Nedjeljna utrka krenula je nešto bolje. Bagnaia se držao na sedmom mjestu, no u šestom od ukupno 23 kruga izgubio je kontrolu nad motociklom i završio u šljunku.

Sve to dolazi nakon vrlo teške 2025. godine, tijekom koje su njegove izvedbe izrazito oscilirale. Sezonu je završio s čak šest odustajanja u posljednjih sedam Grand Prix utrka, zbog čega se ponovno otvorilo pitanje samopouzdanja.

Na pitanje je li zbog novih problema ponovno počeo sumnjati u sebe, Bagnaia je podsjetio da je kroz sličnu situaciju već prolazio.

„U to sam počeo upadati prošle godine, ali onda su došli test u Misanu i utrka u Japanu. Tada sam maknuo sve sumnje i shvatio da mi je dovoljno osjećati se dobro na motociklu kako bih ponovno mogao biti u borbi s najboljom trojicom.“

Bagnaia tako i dalje vjeruje da brzina nije nestala, ali trenutačni rezultati jasno pokazuju koliko je Ducati pred velikim zadatkom želi li svojeg dvostrukog svjetskog prvaka ponovno vratiti u borbu za sam vrh.