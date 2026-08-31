Alarm u Tottenhamu! Trojica zatražila odlazak, a posljednji sati roka mogli bi biti brutalni

Tottenham je nakon razočaravajuće prošle sezone tijekom ljeta krenuo u ozbiljnu rekonstrukciju momčadi. Londonski klub doveo je čak osam novih igrača i tako Robertu De Zerbiju pokušao osigurati znatno jači kadar, no završnica prijelaznog roka mogla bi donijeti i veliki broj odlazaka.

Situacija u momčadi pritom nije idealna ni na početku nove sezone. Tottenham u prva dva kola nije ostavio dobar dojam, a dodatnu nervozu stvara činjenica da nekoliko igrača želi napustiti klub.

Kako javlja talkSPORT, Richarlison je jedan od trojice nogometaša koje je De Zerbi spomenuo nakon poraza od Newcastlea, potvrdivši da su izrazili želju za odlaskom. Tottenham je navodno već u odmaklim pregovorima s Evertonom oko transfera brazilskog napadača.

Taj posao trebao bi biti odvojen od potencijalnog transfera Ilimana Ndiayea u suprotnom smjeru.

Klub bi mogao napustiti i Pape Matar Sarr. Senegalski veznjak također je poručio De Zerbiju da želi otići, a prema dostupnim informacijama Juventus je spreman dovesti ga na posudbu uz obvezu otkupa.

Treći igrač koji je izrazio želju za odlaskom je Kevin Danso. Austrijski branič našao se u nepovoljnijoj poziciji nakon što su u klub stigli Jan Paul van Hecke i Marcos Senesi, zbog čega mu se dodatno smanjio prostor za minutažu.

Tottenham i Sunderland navodno već pregovaraju o njegovu trajnom transferu, dok je Danso prema istim informacijama postigao dogovor oko osobnih uvjeta s Black Catsima.

Ljetna pojačanja mogla bi utjecati i na status mladog Mikeyja Moorea. Talentirani nogometaš trebao bi otići na posudbu u Köln, gdje bi dobio znatno više prostora za igru i daljnji razvoj.

Na izlaznim vratima nalazi se i Souza, koji se nije uspio ozbiljnije nametnuti nakon dolaska u Tottenham u siječnju. Prema više izvještaja, sezonu 2026./27. trebao bi provesti na posudbi u Portu.

Tottenham bi tako u samoj završnici prijelaznog roka mogao ostati bez čak petorice igrača. Nakon osam novih dolazaka, De Zerbi očito nastavlja slagati momčad prema vlastitim zamislima, a posljednji dani prijelaznog roka mogli bi donijeti još dosta aktivnosti u Londonu.