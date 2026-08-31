Osvježen popularni crossover: Novi izgled, više tehnologije, bolji motori i sjajna cijena

Kia je osvježila XCeed, svoj crossover namijenjen kupcima koji žele kombinaciju atraktivnog izgleda, svakodnevne praktičnosti i nešto povišenog položaja za upravljačem. Novi model donosi izmjene izvana i iznutra, moderniju tehnologiju, više sigurnosnih sustava te poboljšanu udobnost u vožnji.

XCeed je dobio novi prednji dio s redizajniranim poklopcem motora, branikom, maskom i prednjim svjetlima, dok su novost i 16- te 18-inčni aluminijski naplatci. Na stražnjem dijelu izmijenjeni su vrata prtljažnika, branik i svjetlosni potpis.

Unatoč promjenama, automobil je ostao kompaktan i praktičan. Prtljažnik i dalje nudi 426 litara prostora, dok viši položaj sjedenja omogućuje bolju preglednost u gradskoj vožnji. Prednji prevjes kraći je za 15 milimetara, što dodatno naglašava dinamičniji izgled.

>>> Sve detalje novog Xceeda pogledajte u našoj galeriji <<<

Dva velika zaslona u unutrašnjosti

Najveća promjena u kabini je novi infotainment sustav s dva 12,3-inčna zaslona. Digitalna instrumentna ploča i središnji navigacijski zaslon pružaju pregledniji pristup informacijama i funkcijama automobila.

Kia je pritom doradila i armaturnu ploču, ventilacijske otvore, upravljač i sjedala, uz kvalitetnije završne materijale i detalje. Tu su i bežično punjenje mobitela te višenamjenski dodirni zaslon koji omogućuje jednostavnije upravljanje infotainmentom i klimatizacijom.

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Više sigurnosne tehnologije

Osvježeni XCeed dobio je i širi paket sustava pomoći vozaču. Među njima je pomoć pri vožnji autocestom koja kombinira prilagodljivi tempomat i pomoć pri održavanju vozila u voznoj traci.

Tu su i sustavi za nadzor mrtvog kuta, pomoć pri izbjegavanju sudara pri vožnji unatrag, prednji i stražnji parkirni senzori te kamera za nadzor prostora iza vozila.

Dostupni su i kamera u kabini koja prati pažnju vozača i može prepoznati znakove umora, kao i napredniji sustav za izbjegavanje frontalnog sudara koji prepoznaje vozila, pješake i bicikliste.

>>> Sve detalje novog Xceeda pogledajte u našoj galeriji <<<

Udobniji na dužim putovanjima

Kia je poradila i na voznim karakteristikama. Stražnji ovjes je izmijenjen, a dodatna pažnja posvećena je smanjenju buke i vibracija. Cilj je jasniji – XCeed bi trebao biti udobniji i tiši, posebno za putnike na stražnjoj klupi.

Dorađeni su i programi vožnje Normal i Sport, pa bi razlika između njih trebala biti izraženija. Normal je namijenjen svakodnevnoj vožnji, dok Sport donosi izravniji i responzivniji karakter.

Tri benzinske opcije

Ponuda motora i dalje se temelji na benzinskim i blagim hibridnim pogonskim sklopovima.

Osnovu čini 1,0-litreni T-GDI sa 115 KS, koji je dostupan s ručnim ili sedmerostupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Blaga hibridna tehnologija dostupna je uz 7DCT mjenjač.

Za one koji žele više snage tu su 1,6-litreni T-GDI motori sa 150 i 180 KS, oba u kombinaciji sa 7DCT automatskim mjenjačem.

Kia navodi kako je XCeed razvijan uz sudjelovanje europskih inženjerskih timova, a dio testiranja proveden je na europskim cestama kako bi automobil bio prilagođen uvjetima vožnje na Starom kontinentu.

>>> Sve detalje novog Xceeda pogledajte u našoj galeriji <<<

Cijena od 21.349 eura

Novi Kia XCeed već je dostupan u Hrvatskoj, i to u 16 Kia centara. Početna cijena iznosi 21.349 eura, uključujući financiranje Joker Smart.

Time XCeed ostaje jedan od Kijinih aduta u C-segmentu, posebno za kupce kojima klasični kompaktni automobil nije dovoljno atraktivan, a veliki SUV im nije potreban.

>>> Sve detalje novog Xceeda pogledajte u našoj galeriji <<<