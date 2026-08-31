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Noge za kojima se okretala cijela Kalelarga: 25 Zadranki koje su obilježile kolovoz

Noge za kojima se okretala cijela Kalelarga: 25 Zadranki koje su obilježile kolovoz
Foto: Bojan Bogdanić/eZadar.net
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Kolovoz u Zadru bio je rezerviran za sunce, more, ljetne outfite i poglede koji su se teško mogli sakriti. Dok je Kalelarga vrvjela turistima i domaćima, pažnju su plijenile i brojne zgodne Zadranke koje su svojim pojavama začinile ljetne dane u gradu.

Od lepršavih haljina i kratkih suknji do ljetnih topova i outfita koji su savršeno naglasili preplanulu put, neke djevojke jednostavno nisu mogle proći nezamijećeno.

U galeriji u nastavku izdvojili smo 25 zgodnih Zadranki koje su ovog kolovoza svojim izgledom začinile gradsku špicu i učinile vruće zadarske dane još malo zanimljivijima. Pogledajte tko se našao na našoj listi!

 

Lijepe dame tijekom kolovoza u Zadru snimio je Bojan Bogdanić za eZadar.net.hr

31.8.2026.
13:27
Hot.hr
Bojan Bogdanić
ZadarPaparazzišpicaKalelarga
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