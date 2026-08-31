Koliko ljepotica na jednom mjestu: Nikolina Vujčić nova je Miss Universe Srbije 2026.

Nikolina Vujčić, medicinska sestra iz Chicaga podrijetlom iz Dragova, nova je predstavnica Srbije na izboru za Miss Universe. U konkurenciji 16 finalistica žiri je upravo njoj dodijelio pobjedu, čime je potvrdila status jedne od favoritkinja od samog početka natjecanja.

Vujčić radi na pedijatrijskom odjelu hitne službe u Chicagu, a već ima iskustva u izborima ljepote. Njezina pobjeda posebno je zanimljiva zbog toga što život i karijeru gradi u SAD-u, dok će na svjetskom izboru predstavljati zemlju svojih korijena, pišu srpski mediji.

Finalni izbor u Beogradu okupio je i brojna poznata lica. Među njima su bile Maya Berović, Sandra Afrika i Milica Todorović, dok je za glazbeni dio večeri bio zadužen Saša Kovačević.