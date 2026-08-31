Prošlo je 29 godina od smrti princeze Diane čiji život je više nalikovao noćnoj mori, a ne bajci

Zvali su je kraljicom srca, a jedna od najomiljenijih članica britanske kraljevske obitelji tragično je skončala u ranim jutarnjim satima 31. kolovoza 1997. Imala je svega 36 godina. Princeza Diana preminula je od posljedica prometne nesreće koja se dogodila u Parizu dok su automobil u kojem je bila s partnerom Dodijem Fayedom natjeravali paparazzi na motorima u želji da naprave nove fotografije para. Poginuo je i Fayed, kako i vozač. Njezina je smrt izazvala žalost u cijelome svijetu, a posebice u Velikoj Britaniji.

Bila je kći grofa Johna Spencera i barunice Frances Shand Kydd. Iako joj je nakon udaje za princa Charlesa bilo predodređeno da postane kraljica, taj trenutak nije dočekala. Poznata je i po svom humanitarnom radu, a progovorila je o mnogim temama koje su se smatrale tabuom, poput nevjere današnjeg kralja Charlesa III., ili pak poremećajima u prehrani s kojima se godinama borila. Bila je omiljena i izravan televizijski prijenos njezina pogreba u Velikoj Britaniji pratilo je preko 32 milijuna, te preko dvije milijarde gledatelja diljem svijeta.

U galeriji pogledajte njezine fotografije nastale tijekom njezina života.