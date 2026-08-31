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FATALNA GLUMICA /

Od kraljice zabave i glasina o pornografskom filmu do mirnog obiteljskog života

Od kraljice zabave i glasina o pornografskom filmu do mirnog obiteljskog života
Foto: Profimedia
Cameron Diaz rođena je 30. kolovoza 1972. godine u San Diegu u Kaliforniji. Tamo je odrasla s roditeljima i starijom sestrom te je pohađala srednju školu u Long Beachu.
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Cameron Diaz (54) je obilježila devedesete i dvijetisućite godine kao jedna od najomiljenijih holivudskih glumica, osvajajući publiku svojom zaraznom energijom, prirodnim šarmom i ulogama u hitovima poput Maska, Moj najbolji prijatelj se ženi i serijalu Shrek. Od uloga komičnih junakinja do transformacija u hvaljenim dramama, njezina karijera izgradila je status istinske pop-kulturne ikone koja je obilježila generacije gledatelja diljem svijeta.

Nakon godina statusa jedne od najbolje plaćenih glumica današnjice, Cameron je donijela odluku da se povuče iz svijeta filma kako bi se posvetila obitelji i privatnom životu. Udala se za glazbenika Benjija Maddena (47) te s njim danas ima troje djece, a nedavno se i vratila filmskom platnu.

31.8.2026.
7:07
Hot.hr
Profimedia
Cameron DiazSkandaliMajčinstvo
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