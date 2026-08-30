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Dok je Grašo zabavljao Dubrovnik, misteriozna plavuša u zelenom mamila je poglede

Dok je Grašo zabavljao Dubrovnik, misteriozna plavuša u zelenom mamila je poglede
Foto: Ahmet Kalajdžić
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U sklopu manifestacije Noć Ploča u subotu je na plaži Banje nastupio Petar Grašo (50), a dobro raspoložena publika uživala je u njegovim najvećim hitovima i pravoj ljetnoj atmosferi. Među brojnim posjetiteljima nije nedostajalo ni dotjeranih Dubrovčanki, koje su za večernji izlazak birale lagane haljine, topove i elegantne ljetne kombinacije.

Posebnu pažnju privukla je plavuša u maslinasto zelenoj haljini, koja je jednostavnim, ali efektnim izdanjem mamila poglede. Lepršava haljina naglasila je njezinu figuru, a opušten osmijeh i čaša u ruci savršeno su se uklopili u veselu atmosferu večeri.

Kako je bilo na Banjama i tko je još zablistao, pogledajte u galeriji Dubrovačkog dnevnika.

30.8.2026.
21:49
Hot.hr
Ahmet Kalajdžić
Petar GrašoKoncertDubrovnikSubotnja špica
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