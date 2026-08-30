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POTPUNA LUDNICA /

Hiljson raspametio Karlovac druge večeri Dana piva, pogledajte atmosferu s koncerta

Hiljson raspametio Karlovac druge večeri Dana piva, pogledajte atmosferu s koncerta
Foto: Antonela Zvonković/KAportal.hr
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Druga večer Dana piva u Karlovcu protekla je u znaku dobre glazbe, pune publike i odlične atmosfere. Posjetitelji su uživali u nastupima Luzera, Baksa i Hiljsona Mandele, a ispred pozornice nije nedostajalo plesa, pjesme, podignutih ruku i čaša piva.

Fotografi su zabilježili brojne nasmijane posjetitelje, ekipu koja se dobro zabavljala, ali i posjetiteljice koje su spremno pozirale pred objektivima.

Kako je izgledala druga večer popularne karlovačke manifestacije, pogledajte na KAportal.hr

30.8.2026.
12:29
Hot.hr
Antonela Zvonković/KAportal.hr
KarlovacDani PivaHiljson MandelaKoncert
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