Hiljson raspametio Karlovac druge večeri Dana piva, pogledajte atmosferu s koncerta

Druga večer Dana piva u Karlovcu protekla je u znaku dobre glazbe, pune publike i odlične atmosfere. Posjetitelji su uživali u nastupima Luzera, Baksa i Hiljsona Mandele, a ispred pozornice nije nedostajalo plesa, pjesme, podignutih ruku i čaša piva.

Fotografi su zabilježili brojne nasmijane posjetitelje, ekipu koja se dobro zabavljala, ali i posjetiteljice koje su spremno pozirale pred objektivima.

Kako je izgledala druga večer popularne karlovačke manifestacije, pogledajte na KAportal.hr