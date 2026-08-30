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PARIŽANKE, OPROSTITE /

Kao scena iz filma, a ne špica: Zagrepčanke oduševile izdanjima, ove prizore morate vidjeti

Kao scena iz filma, a ne špica: Zagrepčanke oduševile izdanjima, ove prizore morate vidjeti
Foto: Pavao Bobinac (Dosadni) Fotograf
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Parižanke možda slove za modne ikone, no zagrebačka špica već godinama pokazuje da i domaće dame itekako znaju kako privući pažnju. Svake subote centar Zagreba postaje mala modna pista, a Zagrepčanke svojim kombinacijama redovito dokazuju da stil nije rezerviran samo za velike svjetske modne prijestolnice. Ni ova špica nije bila iznimka - elegantna izdanja, pomno odabrani detalji i doza samopouzdanja ponovno su privukli brojne poglede.

Neke su kombinacije izgledale poput scena iz modnog editorijala, a bilo je gotovo nemoguće odabrati izdanje koje je najbolje.

Pogledajte galeriju koju je snimio Pavao Bobinac (Dosadni) Fotograf.

30.8.2026.
8:01
Hot.hr
Pavao Bobinac (Dosadni) Fotograf
ZagrebZagrebačka špicaSubotnja špicaSubota
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