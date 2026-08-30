Hrgović preživio sve što mu je Itauma bacio, a onda ga slomio pred šokiranim Londonom

Filip Hrgović ispisao je najveću stranicu povijesti hrvatskog boksa. U noći koja će se pamtiti, 34-godišnji Zagrepčanin postao je prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji, osvojivši upražnjeni IBF pojas. U prepunoj londonskoj O2 Areni, pred publikom koja je očekivala krunidbu svoje nove zvijezde Mosesa Itaume, Hrgović je priredio senzaciju. Preživio je rani nokdaun i potpunu dominaciju protivnika da bi u devetoj rundi slomio 13 godina mlađeg Britanca i natjerao njegov kut na predaju.

Od prvog zvuka gonga bilo je jasno zašto Mosesa Itaumu uspoređuju s Mikeom Tysonom i vide kao budućnost teške kategorije. Mladi Britanac, nošen gromoglasnom podrškom s tribina, krenuo je furiozno. Njegova brzina ruku i eksplozivnost predstavljale su zagonetku koju Hrgović u početku nije mogao riješiti. Već u prvoj rundi, Itauma je pogađao oštre kombinacije, a hrvatski borac djelovao je statično i bio je primoran primati udarce. Činilo se da je samo pitanje vremena kada će obrana popustiti. Taj trenutak dogodio se već na samom početku druge runde. Kratki desni kroše pogodio je Hrgovića i poslao ga na koljena. Sudac je počeo brojati, a cijela dvorana je bila na nogama, uvjerena da svjedoči brzom kraju. No, Hrgović se pridigao, pribrao i nastavio borbu. Itauma je nastavio s pritiskom, pogađao je u tijelo i glavu, a statistika je pokazivala njegovu potpunu nadmoć. Nakon prve tri runde, komentatori su isticali kako je mladi Britanac uputio 40 snažnih udaraca naspram samo jednog Hrgovićevog. Hrvatski borac bio je u teškoj situaciji, gubio je na sudačkim karticama i primao je teške udarce.

Prekretnica u meču: 'El Animal' je pokazao nevjerojatnu izdržljivost

Iako je Itauma dominirao, Hrgovićeva granitna brada i nevjerojatna izdržljivost počele su mijenjati tijek meča. Britanac je trošio ogromnu količinu energije pokušavajući završiti borbu, no "El Animal" je odbijao pasti. U četvrtoj rundi, nakon jednog od Itauminih napada, Hrgoviću je pukla arkada iznad desnog oka, ali ni to ga nije zaustavilo. Sredinom borbe, u petoj i šestoj rundi, meč je postao otvoreniji. Hrgović je počeo pronalaziti metu svojim direktima, dok je Itauma, iako i dalje opasan, počeo pokazivati prve znakove umora. Njegovi udarci više nisu imali istu snagu, a kretanje mu je postalo sporije. To je bila voda na mlin iskusnijem Hrvatu. Hrgovićev kut, predvođen Abelom Sanchezom, cijelo je vrijeme vjerovao da će Itauma izgorjeti u vlastitom tempu, s obzirom na to da nikada u karijeri nije boksao više od šest rundi. Ta se taktika pokazala ispravnom. Analitičar Carl Frampton opisao je Itauminu ranu izvedbu kao "majstorsku klasu kontranapada", no ta je klasa imala cijenu. Svaki primljeni udarac Hrgovića bio je poput ulaganja koje će se kasnije isplatiti. Krajem šeste runde dogodila se žestoka razmjena udaraca koja je digla publiku na noge i nagovijestila dramatičan preokret.

'Namirisao je krv'

Ulazak u sedmu i osmu rundu predstavljao je neistraženi teritorij za 21-godišnjeg Itaumu, a umor je postajao sve očitiji. Njegova tehnika počela se raspadati, a udarci su postajali divlji i neprecizni. S druge strane, Hrgović je izgledao sve svježije i preuzimao je kontrolu. Krajem osme runde dogodio se ključni trenutak. Itauma je krenuo u posljednji, očajnički napad, satjeravši Hrgovića na konopce. Povezao je nekoliko udaraca, no potpuno se iscrpio. Hrgović je preživio i tu krizu, a onda je on bio taj koji je krenuo naprijed. Publika je u nevjerici promatrala kako se njihov favorit jedva drži na nogama. Početkom devete runde, scenarij je bio potpuno obrnut. Hrgović je bio lovac, a iscrpljeni Itauma lovina. Hrvatski boksač "namirisao je krv" i krenuo je svim silama naprijed. Serijom razornih udaraca stjerao je Britanca u kut. Itauma se bespomoćno naslanjao na konopce, primao udarce i više se nije mogao braniti. Njegov trener, Ben Davison, vidjevši da je njegov borac u teškoj opasnosti, bacio je ručnik u ring i prekinuo agoniju. Službeno vrijeme prekida bilo je 2:27 devete runde. O2 Arena je zanijemila.

"Gubio sam svaku rundu, bio sam nadboksan. Ne znam odakle mi se stvorila energija", priznao je Hrgović nakon meča, pripisujući pobjedu Bogu i posvećujući je svojoj obitelji i pokojnom ocu. Prizor nakon borbe bio je kontrastan: dok je Hrgović slavio najveći uspjeh, potpuno iscrpljeni Itauma iznesen je iz dvorane na nosilima, navodno i zbog ozljede noge. Za Hrgovića, ova pobjeda nije samo pojas, već i iskupljenje za poraz od Daniela Duboisa i dokaz nevjerojatnog karaktera. Hrvatska je dobila svjetskog prvaka, a on je pokazao da se snovi ostvaruju onima koji nikada ne odustaju.