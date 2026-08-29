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Među tisućama ljudi one su ukrale sve poglede: Svojim izdanjima zasjale su na velikom spektaklu

Među tisućama ljudi one su ukrale sve poglede: Svojim izdanjima zasjale su na velikom spektaklu
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru okupio je desetke tisuća ljudi iz svih krajeva Hrvatske, Europe, ali i šire. Među brojnim posjetiteljima pažnju su posebno privukle dame koje su za ovu prigodu pripremile posebna izdanja. Od crnih majica i hrvatskih zastava do kreativnih detalja kojima su pokazale podršku i emociju, svaka je na svoj način doprinijela atmosferi velikog događaja.

Pogledajte dame koje su privukle pažnju na velikom koncertu u Vukovaru.

29.8.2026.
21:03
Hot.hr
PIXSELL
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