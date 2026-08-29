Među tisućama ljudi one su ukrale sve poglede: Svojim izdanjima zasjale su na velikom spektaklu

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru okupio je desetke tisuća ljudi iz svih krajeva Hrvatske, Europe, ali i šire. Među brojnim posjetiteljima pažnju su posebno privukle dame koje su za ovu prigodu pripremile posebna izdanja. Od crnih majica i hrvatskih zastava do kreativnih detalja kojima su pokazale podršku i emociju, svaka je na svoj način doprinijela atmosferi velikog događaja.

Pogledajte dame koje su privukle pažnju na velikom koncertu u Vukovaru.