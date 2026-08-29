'Slavonijo zlatna ti si': Pogledajte kako se Grad heroja priprema za Thompsonov koncert

U Vukovaru se tijekom cijeloga dana osjeća vesela atmosfera uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona (59). Već od ranih popodnevnih sati u grad pristižu posjetitelji iz različitih krajeva Hrvatske, a gradske ulice i terase kafića ispunjene su obožavateljima koji s nestrpljenjem iščekuju početak večerašnjeg glazbenog programa.

Koncert pod nazivom „Vukovar – Zajedno za budućnost” održava se na prostoru Gospodarske zone, gdje su u tijeku posljednje pripreme pred sam nastup. Unatoč pojačanom prometu, okupljanje posjetitelja teče mirno i organizirano, uz pozitivno raspoloženje i zajedničko druženje prije početka koncerta.