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SVE JE SPREMNO /

'Slavonijo zlatna ti si': Pogledajte kako se Grad heroja priprema za Thompsonov koncert

'Slavonijo zlatna ti si': Pogledajte kako se Grad heroja priprema za Thompsonov koncert
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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U Vukovaru se tijekom cijeloga dana osjeća vesela atmosfera uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona (59). Već od ranih popodnevnih sati u grad pristižu posjetitelji iz različitih krajeva Hrvatske, a gradske ulice i terase kafića ispunjene su obožavateljima koji s nestrpljenjem iščekuju početak večerašnjeg glazbenog programa.

Koncert pod nazivom „Vukovar – Zajedno za budućnost” održava se na prostoru Gospodarske zone, gdje su u tijeku posljednje pripreme pred sam nastup. Unatoč pojačanom prometu, okupljanje posjetitelja teče mirno i organizirano, uz pozitivno raspoloženje i zajedničko druženje prije početka koncerta.

29.8.2026.
12:33
Hot.hr
Mia Slafhauzer/PIXSELL
Marko Perković ThompsonVukovarHumanitarni Koncert
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