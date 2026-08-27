Thompson objavio djelić atmosfere s probe za Vukovar, a iza koncerta stoji veliki cilj

Pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona (59) u Vukovaru ulaze u samu završnicu, a glazbenik je dodatno podgrijao atmosferu među obožavateljima objavivši rijetke kadrove s probe benda. Nakon što su prethodnih dana osvanule fotografije impresivne pozornice u Gospodarskoj zoni, sada je pokazao i kako izgledaju posljednja uigravanja uoči subotnjeg nastupa.

"Mali dio atmosfere s proba dok se pripremamo za veliki koncert u Vukovaru", poručio je uz snimku na društvenim mrežama. Na videu se vidi Thompson okružen članovima benda dok zajedno izvode pjesmu 'Bosna', a objava je u kratkom roku privukla velik broj reakcija.

Obožavatelji odbrojavaju do subote

Sudeći po komentarima, dio publike već je potpuno u koncertnom raspoloženju. "Neka vidi cijeli svijet!", "Vidimo se, Vukovar te čeka" i "Bravo momci, uz Božji blagoslov sretno", samo su neke od poruka koje su se pojavile ispod objave.

Jedan od pratitelja otišao je i korak dalje te poželio maratonski nastup: "Daj Marko otpjevaj sve pjesme od prve do zadnje, neka koncert traje 10 sati."

Uz poruke podrške nizali su se emotikoni srca i hrvatskih zastava, a interes za koncert očito se već osjeća i izvan društvenih mreža.

Vukovar se sprema za veliki priljev ljudi

Koncert je zakazan za subotu, 29. kolovoza, u vukovarskoj Gospodarskoj zoni, gdje se očekuju deseci tisuća posjetitelja iz Hrvatske i dijaspore.

Velik interes već je utjecao na smještajne kapacitete u gradu i okolici, gdje se pred koncert traži slobodan krevet više, a na prilazima Gospodarskoj zoni bit će uvedena i posebna regulacija prometa zbog očekivanih gužvi.

Time koncert prerasta okvire samog glazbenog događaja jer će Vukovar tijekom vikenda biti pod pojačanim pritiskom velikog broja posjetitelja.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Koncert ima i humanitarnu svrhu

Događaj nosi naziv "Vukovar - Zajedno za budućnost", a prema informacijama organizatora, prihod koji ostane nakon pokrivanja troškova organizacije namijenjen je za dva projekta.

Dio sredstava trebao bi biti usmjeren na dovršetak Salezijanskog đačkog doma u Zagrebu, dok je drugi dio namijenjen akciji "I ti si Vukovar" i projektu izgradnje Stadiona 12 redarstvenika u Vukovaru.