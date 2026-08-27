Kulenova seka u pašticadi: zanimljiv eksperiment ili grijeh protiv dalmatinske kuhinje?

Pašticada je jedno od onih jela oko kojih se ne raspravlja samo o tome je li dobra, nego i čija je najbolja. Mamina, bakina, tetina, ona iz omiljene konobe ili, naravno, vlastita. Recept se prenosi generacijama, ali gotovo svaka obitelj ima neki svoj mali trik zbog kojeg će tvrditi da je upravo njihova verzija ona prava.

Nakon što smo u prvoj epizodi istraživali koliko građani poznaju savur i otkrili da se iza jednog tradicionalnog jela krije nekoliko naziva i bezbroj obiteljskih recepata, ovaj put odlučili smo krenuti na teren s puno poznatijim dalmatinskim klasikom, pašticadom i vrlo brzo shvatili da ni oko nje nema jednog odgovora...

Foto: RTL

Suhe šljive i kulenova seka?

Naši sugovornici otkrili su nam kako se pašticada priprema u njihovim obiteljima. Neki ne diraju klasiku i drže se recepata koje su naslijedili od mama i baka, neki su tradicionalnom jelu s vremenom dodali vlastiti potpis, a neki priznaju da im je ipak najdraže kada cijeli višesatni posao oko pripreme odradi netko drugi. Jer jedno je voljeti pašticadu, a sasvim drugo imati vremena i strpljenja napraviti je kako treba.

A onda smo naišli i na sastojak koji definitivno nije dio recepta kakvog će se sjećati većina dalmatinskih baka, kulenovu seku.

Jedan od naših sugovornika upravo njome daje svoj twist pašticadi. Je li riječ o genijalnom spoju dviju hrvatskih gastronomskih tradicija ili potezu zbog kojeg bi se u Dalmaciji moglo ostati bez prava glasa za stolom, procijenite sami...

Uostalom, upravo je to možda i najbolji dokaz koliko tradicionalna jela zapravo žive. Recepti se prenose, mijenjaju i prilagođavaju, ali njihova baza i priča ostaju prepoznatljive.

A onda smo pronašli i nekoga tko je nikad nije probao...

Foto: RTL

Ako smo mislili da će kulenova seka biti najveće iznenađenje ovog istraživanja, prevarili smo se. Uspjeli smo pronaći i osobu koja nikada u životu nije probala pašticadu. Da, dobro ste pročitali.

Dok su nam jedni objašnjavali koliko dugo mariniraju meso, što stavljaju u umak i čiji recept u obitelji smatraju svetinjom, našao se i netko kome su pašticada i njoki još uvijek potpuno nepoznato iskustvo.

Kako naši sugovornici pripremaju pašticadu, tko se drži tradicije, tko voli eksperimentirati i kako je kulenova seka završila u jednom od najpoznatijih dalmatinskih jela, pogledajte u videu.

Tradicionalni recepti koje vrijedi sačuvati

Foto: RTL

Istraživanje je nastalo u sklopu projekta Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje, Mastercardove inicijative pokrenute uz podršku Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske gospodarske komore. Cilj projekta je sustavno definirati, standardizirati i promovirati tradicionalna hrvatska jela iz svih regija, a na recepturama radi stručna skupina vodećih hrvatskih chefova.

Projekt ide i korak dalje kroz edukaciju mladih kuhara, dok su video tutoriali pripreme tradicionalnih jela dostupni na priceless.com/uplift, ekskluzivno za korisnike Mastercard kartica.

Želite li vidjeti kako izgleda standardizirani recept za pašticadu, tamo ga priprema chef Marin Medak. A za još priča o domaćoj kuhinji, receptima i ljudima koji ih čuvaju, tu je i Uplift/Kuhinja.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Uplift.